Smullen van de avonturen van Frans Bauer en zijn gezin: VTM 2 zendt kijkcijferkanon ‘De Bauers - 20 jaar later’ uit

Twintig jaar geleden kreeg heel Nederland - en bij uitbreiding heel Vlaanderen - een unieke inkijk in het leven van Frans Bauer en zijn jonge gezin. Nu, twee decennia later, krijgt de razendpopulaire realityreeks rond de schlagerzanger een langverwacht vervolg bij VTM 2. Hoe gaat het nu met Frans, zijn Mariska en hun vier zonen? In ‘De Bauers - 20 jaar later’ mag de camera het wel en wee van de gezelligste familie op de voet volgen. Van Mariska die een gigantisch verjaardagsfeest voor haar man organiseert, tot Frans’ verwoede pogingen om enkele kilo’s kwijt te raken: met zo’n 2 miljoen kijkers per aflevering keken onze Noorderburen alvast massaal mee.

Hoewel humor en gezelligheid nog steeds centraal staan in het gezin, heeft de tijd ten huize Bauer niet stilgestaan. Zonen Christiaan en Jan, destijds nog als baby's in beeld, evenals Frans junior en Lucas banen zich een eigen weg door het leven. Mariska, dé spil van het gezin, werd twee jaar geleden getroffen door een herseninfarct en leeft nog dagelijks met de gevolgen. Ook de immer vrolijke Frans ontsnapt niet aan de tand des tijds en wordt 50 jaar, een mijlpaal die hem niet onberoerd laat. Een uitgebreide skincare-routine to the rescue!

Bekijk de preview hier:

