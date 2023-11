Slapeloze nachten in Hasselt: identieke slaapkamers zorgen voor paniek in Huis Gemaakt

Na de ruwbouwfase werken de Huis Gemaakt-koppels toe naar de tweede deadline: het opleveren van hun eigen, afgewerkte slaapkamer. En die is allesbepalend, want wie de beste slaapkamer oplevert, blijft in de strijd voor de hoofdprijs: een eigen huis. In Hasselt blijkt al snel dat de twee koppels een heel andere aanpak hebben. Herbert & Cynthia werken erg perfectionistisch, terwijl het bij Bavo & Kayleigh, die tactisch kozen voor de kleinere kamer, sneller vooruit gaat. Ondanks de verschillende aanpak van de koppels wordt tijdens het bezoek van Bart Appeltans en Dina Tersago, die de moodboards willen horen, duidelijk dat ze exact voor dezelfde stijl, kleuren en designs gaan. “Dat gaan gewoon dezelfde slaapkamers zijn! Die zit letterlijk alles op te zeggen wat wij hebben”, klinkt het bezorgd bij Cynthia. En ook Bavo & Kayleigh schieten in paniek. “Het voelt nog moeilijker om ons te onderscheiden. We voelen ons hopeloos”, klinkt het.

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

De koppels in Antwerpen hebben ‘tweede zit’ en moeten hun fouten in de ruwbouw eerst rechtzetten vooraleer ze aan de slaapkamers mogen beginnen. “We moeten dit gewoon knallen!”, klinkt het bij Alice. Tom & Alice willen in hun slaapkamer enkele originele elementen van het herenhuis combineren met een trendy stijl zoals een discobol. Iets waar Bart zijn vraagtekens bij heeft. “Het kan grappig zijn, maar het kan de ruimte ook volledig om zeep helpen. Het is een interieurstijl voor gevorderden”, lacht hij. Ook Ana & Enis werken aan een slaapkamer, maar niet voor zichzelf. Ze willen een droomkamer voor dochter Amália met een roze vloer. “Ik heb geen idee wat ik me daarbij moet voorstellen. Ik hoop dat het niet lijkt op een aardbeienmilkshake die op de grond is gevallen”, lacht Bart.

Na enige vertraging is het ook in Aalst tijd om aan de slaapkamers te beginnen. Anouk & Martin hebben een verrassende troef voor hun slaapkamer achter de hand. “De eyecatcher wordt een ombrewall, twee kleuren die in elkaar overvloeien. Daarmee willen we de zonsopgang creëren", vertelt Anouk. Een keuze waar Bart alvast enthousiast over is. “Dit is een opkomende interieurtrend. Als dit goed wordt gedaan, dan is het er knal op. Maar als het niet goed wordt gedaan, ziet het er snel uit als een chirolokaal”, klinkt het. Leonard & Naomi laten zich dan weer inspireren door ‘Feng Shui’. “Ik wil dat je de slaapkamer binnenkomt en daar wil blijven. Dat is ons doel”, vertelt Naomi. Maar wanneer Bart langskomt valt zijn oog vooral op de gipsplaten die al tegen de muur hangen. “Het is bricolage. Je kan niet alles oplossen met pleister en je moet de waterpas er ook eens tegen zetten”, waarschuwt hij.

