Slagen internetsensaties Arno The Kid & Gerben Tuerlinckx erin om onopgemerkt mee te rijden in een wielerwedstrijd?

Voor Security Checkers gaan sociale mediafenomenen Arno The Kid en Gerben Tuerlinckx samen op pad met een plan: ongezien binnen geraken op wel heel bijzondere locaties. Zou er iemand raar opkijken van twee jonge snaken in een pretpark na sluitingstijd? En zijn hun koersbenen goed genoeg om ongezien mee te rijden in een grote wielerwedstrijd? Vanaf woensdag 20 april komen de kijkers het te weten in spannende, maar vooral hilarische afleveringen van ‘Security Checkers’ exclusief op VTM GO , waarin het olijk duo elke woensdag een nieuwe locatie verkent.

Bekijk hier de trailer:

Arno The Kid vertelt: “Met een groep vrienden op boevenpad gaan om te checken of we ergens ongezien kunnen binnensluipen, is zalig! We gingen naar wel heel coole plekken… Aan de kijkers zou ik zeggen: pak je een drankje en iets te eten, zet je heel comfy en check het! En hopelijk zijn jullie even verrast als Gerben en ik tijdens dit waanzinnige avontuur!”

Gerben Tuerlinckx: “Security Checkers maken is 100% het vetste wat ik ooit al heb mogen doen! Ik heb vrienden voor het leven gemaakt, van Arno tot de hele productiecrew. Het was heel spannend in de zin van: zou het ons écht lukken om binnen te geraken zonder problemen? De zenuwen raasden soms echt door mijn lijf! Voor de kijkers thuis, één boodschap: don’t try this at home… (lacht)”

Arno The Kid en Gerben Tuerlinckx zijn voor de jonge kijkers zeker geen onbekende gezichten. De 22-jarige Arno The Kid duikt vaak op in de komische YouTube- en TikTok-filmpjes van grote broer Average Rob, waarmee hij bovendien de YouTube-hit ‘ZADDY’ scoorde. De 20-jarige Gerben Tuerlinckx is dan weer bekend van zijn openhartige TikTok-filmpjes en van ‘Gerben en Steffi op kot’. In deze VTM GO-reeks gaat hij samenwonen met zijn vriendin en TikTokster Steffie Merci en delen ze het reilen en zeilen van het kot- en studentenleven. Arno en Gerben vormen voor de eerste keer een team in ‘Security Checkers’, en hun gedeelde liefde voor kattenkwaad zorgt meteen voor een geslaagde match.

Security Checkers: vanaf 20 april elke woensdag om 06u00 een nieuwe aflevering op VTM GO . Met Shorties zoals ‘Security Checkers’ maakt VTM GO korte programma's op maat van de online kijkers.

