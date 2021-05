Slachtoffer aanslagen 22 maart getuigt in Flikken BXL: “Ik slik nog altijd meer dan 15 pillen per dag”

Morgen, donderdag 6 mei om 21.45 bij VTM, gaat reporter Karel Lattrez langs bij Orphée in Flikken BXL. Zij is kapster in Elsene en vooral fiere Brusselaar: “Mensen die elders wonen verklaren me gek wanneer ik hen vertel dat ik al 30 jaar in Brussel woon. Ze denken dat het hier bijzonder onveilig is maar dat is hoegenaamd niet zo.” Nochtans draagt ze een zware last. Op 22 maart 2016 werd ze slachtoffer van de aanslagen in Brussel. Ze zat in het metrostel waarop één van de terroristen zichzelf liet opblazen. “Ik slik nog altijd meer dan 15 pillen per dag, vooral tegen de pijn. Ik zat op 5 meter van de terrorist”, zegt ze. Ondanks haar liefde voor de grootstad heeft Orphée beslist om te verhuizen naar de rand rond Brussel, op zoek naar rust.

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

Verder volgt Flikken BXL een aangrijpend verhoor van een cannabisdealer, een jonge twintiger. Wijkrechercheurs Kris en Frank hebben de jongeman op heterdaad betrapt. “Ik heb niet voor dit leven gekozen”, verklaart hij al snikkend tijdens zijn verhoor. Rechercheur Frank werkt al 34 jaar bij de Brusselse politie, vooral in drugszaken. Doorgaans arresteert hij zware criminelen of hardnekkige dealers die uit zijn op het grote geld, maar deze keer zegt zijn buikgevoel iets anders: “Voor sommige mensen is drugs dealen een manier om te overleven, daar ben ik van overtuigd”, vertelt Frank. “Ik praat het absoluut niet goed maar als je op straat leeft en je hebt niets, wat ga je dan doen?”

Het contrast met de arrestatie van een groep cannabisdealers door het team van rechercheurs Kim en Radek is groot. Ze zijn met vijf, allemaal rond de twintig en dealen zowaar voor het huis van één van hen. Wanneer het team hen op heterdaad kan betrappen, doet de moeder haar beklag. Over het optreden van de politie, niet over haar zoon. “Dat is de omgekeerde wereld. Ze kon het niet begrijpen dat we hem hebben opgepakt”, vertellen de rechercheurs.

