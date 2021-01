Slaat de vonk tussen Viv en Benny terug over in Familie?

Familie zet het nieuwe jaar naar goede gewoonte in met een cadeautje voor de kijkers: een extra lange midseizoensaflevering. De dubbelaflevering is op vrijdag 8 januari om 20.00 te zien bij VTM en belooft voor heel wat feelgood én intriges te zorgen. De plotse terugkeer van Viv (Ini Massez) zette de voorbije dagen al heel wat in gang. Zij en Benny (Roel Vanderstukken) worden achterna gezeten door George (Hans Van Cauwenberghe), Vivs verloofde die ze voor het altaar heeft laten staan. Wat George van plan is en of de vonk tussen Viv en Benny opnieuw overslaat komen de kijkers in de midseizoensspecial te weten.

Ook de relatie tussen Hanne en Quinten doet de emoties oplaaien. Na een tumultueuze periode gaan de twee samen aan tafel zitten voor een gesprek. “Wat als we nu eens van nul beginnen? We vergeten alles wat er gebeurd is”, stelt Quinten voor. Komt het nog goed tussen hen? En kan Hanne Tony (Jeroen Van Dyck) voorgoed achter zich laten?

De strijd om het CEO-schap bij Wolff & Bos lijkt tot een ontknoping te komen. Al gooit Lars (Kürt Rogiers) op het laatste moment nog roet in het eten. Hij doet Véronique (Sandrine André) een voorstel dat haar zwaar aan het twijfelen brengt en tot grote frustraties leidt bij Brigitte (Janine Bischops). Wie haalt zijn of haar slag uiteindelijk binnen?

Wie de frustraties ook steeds hoger zien oplopen, zijn Amélie (Erika Van Tielen) en Jonas (David Cantens). Een zoveelste ruzie in de Jan & Alleman loopt uit de hand.