Slaat de vonk over op romantisch weekend in Boer zkt Vrouw?

Op zondagavond 23 april hangt er romantiek en spanning in de lucht in Boer zkt Vrouw. Zowel positieve als negatieve, want terwijl Jef en Bente niet van mekaar af kunnen blijven, zit er bij Kevin en Jana helaas een haar in de boter.

Na lang twijfelen tussen zijn hoofd en hart, koos Kevin voor de 27-jarige Jana. Een scenario dat volgens Heidi en Elke geen lang leven zou beschoren zijn, en het ziet ernaar uit dat de twee dames wel eens gelijk zouden kunnen krijgen. Van zodra ze in Gouda aankomen immers, beginnen Jana en de frambozenboer zich aan mekaar te storen.

Jef koos voor Bente, en op hun slaapboot in Kinrooi blijkt dat al snel de juiste keuze te zijn. Voor het eerst sliepen ze een nachtje met twee in plaats van - zoals op de boerderij - met drie in één bed. Iets wat blijkbaar bevorderlijk is voor vlinders in de buik. Wie zet de eerste stap voor die langverwachte eerste kus?

Bij Stef en Leen is er al een kus gevallen, maar waar een zoen een fijne start van iets moois zou moeten betekenen, is het bij hen de aftrap van twijfels. De koeienboer voelt de klik immers niet, maar vindt geen manier om dat aan de lieve Leen te vertellen.

Cathy koos na veel wikken en wegen om Kenny mee te nemen op romantisch weekend, maar die bleek een agendaprobleempje te hebben: hij moet naar het huwelijk van één van zijn beste vrienden. Cathy, niet van een kleintje vervaard, staat een serieuze vuurdoop te wachten: het is al spannend genoeg om aan een kleine vriendengroep van je date voorgesteld te worden, laat staan 160 exemplaren voorgeschoteld te krijgen.

Bekijk hier de preview:

