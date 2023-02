Skiwi, ski-wie?

De aftrap van The Masked Singer is nog maar net gegeven, maar het eerste masker is al afgezet. In de allereerste show moest de schattige en kleurrijke Skiwi vanavond het onderspit delven. Tot grote spijt van de bekende Vlaming die zich in het pak verstopte. Dat bleek niet Maarten Vancoillie, Kamal Kharmach of Average Rob, maar wel Kampioen Herman Verbruggen. “Mijn taak was: de verrassing van de avond zijn”, klonk het bij Herman. “Ik ben geen zanger, maar uiteindelijk doe je toch wel ongelofelijk je best. Dan dacht ik: het zou nu toch wel heel erg triest zijn als ik er als eerste uit zou liggen. Ik vind het oprecht heel spijtig, want ik vind het wel een leuk programma. Het is spannend en ik had die spanning iets langer willen vasthouden. Ik heb dit met veel plezier gedaan.”

Bekijk de ontmaskering hier:

Hoe Herman het korte, maar intense avontuur heeft beleefd is vanaf nu exclusief te bekijken in Behind The Mask op VTM GO. De camera’s volgen hem bij de onthulling van zijn pak, tijdens de zanglessen en kijken voor het eerst ook mee ín het Skiwi-pak tijdens zijn performance op het podium. “Vanaf dat ik door de tunnel liep, voelde ik: mijn broek zakt af”, vertelt Herman over één van de repetities. “Mijn armen zijn aan de buitenkant, dus ik kan die zelf niet optrekken. Dan wil je toch een beetje je eigenwaarde behouden en niet in een Skiwi zitten met je broek tot op je enkels (lacht).”

Over zijn deelname heeft Herman niet lang getwijfeld. “The Masked Singer is één van de zeldzame programma’s waar families voor in de zetel gaan zitten en samen naar een programma kijken. Dus er is wel een parallel met De Kampioenen. Dat soort dingen check ik ook altijd met mijn kinderen. Als zij het tof vinden is dat voor mij een extra element in de beslissing om ‘ja’ te zeggen.”

Dat hij als eerste The Masked Singer moet verlaten valt Herman zwaar. “Hoe komt het nu dat ik dat zo erg vind? Als je in een taverne pannenkoeken vraagt, dan krijg je twee of drie stuks. Waarom is dat? Die eerste pannenkoek fret je op van de honger en goesting, maar je vergeet ervan te genieten. Dat is die eerste show. Daarom is er nog een tweede en derde pannenkoek. Die kans heb je niet als je er de eerste keer uitvalt. Ik moet concluderen dat ik heel blij ben dat ik het heb mogen doen. Als niet-zanger dit avontuur mogen meemaken is fantastisch.”