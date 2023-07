Skinny dippen, tandem fietsen of toch liever wijntjes proeven? Een nieuwe week vol onvergetelijke avonturen in ‘Met Vier in Bed’

Van skinny dipping tot wine tasting. In een nieuwe week van ‘Met Vier in Bed’, van maandag 10 juli tot donderdag 13 juli om 21u45 bij VTM, halen vier nieuwe duo’s alles uit de kast om de felbegeerde trofee mee naar huis te nemen.

De Hongaarse Péter en Vlaamse Andy van B&B Maas & Mechelen mogen de spits afbijten. De heren hebben elkaar acht jaar geleden ontmoet op skivakantie en vormen sindsdien een onafscheidelijk dreamteam. Na een gezellige ontvangst in hun oase van rust, nodigen ze de gasten meteen uit voor een wel zéér speciale traditie. “Heel het jaar door, zowel in de winter als in de zomer, komen we na onze voorbereidingen ‘s ochtends even skinny dippen”, klinkt het bij Andy. “De gasten die durven, mogen meedoen.”

Bekijk hier de preview:

Vlakbij het historische Lanaken, bevindt zich B&B Gellick van trotse eigenaars Mariet en Paul. Een stofje zullen de gasten er niet tegenkomen want poetsfreak Mariet is met de borstel geboren. “Als er iemand binnenkomt met vuile schoenen, krijg ik het benauwd”, klinkt het. “Zo laat ik niemand tot boven gaan.” De kamers zijn vernoemd naar de drie wijnsoorten van hun zelfgemaakte wijn: Chardonnay, Pinot noir en Meunier. En of dat doet watertanden… Iedereen staat te popelen om de wijn te proeven. Valt hun zintuiglijke activiteit, het blotevoetenpad van Lietenberg, even hard in de smaak?

In het bruisende centrum van Antwerpen staan Tamara en Sven klaar om de andere duo’s te ontvangen in B&B Koto, een uniek verblijf met Universal Design dat voor iedereen toegankelijk is. Sven kampt met een visuele beperking, maar dat weerhield het koppel er niet van om hun droom te verwezenlijken. “Toen ik te horen kreeg dat ik blind zou worden, kwam er een verandering in onze aanpak”, vertelt Sven. “Een beperking mag geen beperking van je leven zijn. Je kan nog steeds avontuurlijk reizen, vulkanen beklimmen…”

Afsluiten doen de duo's in het landelijke Zottegem, in Het Blauwe Huis van Katelijne en Dirk. En ‘blauw’ kunnen de koppels letterlijk nemen, want kunstliefhebbers Katelijne en Dirk gaven het oorspronkelijke witte huis wat meer kleur. “Je had de boeren moeten zien toen we het eerste strookje blauw erover verfden”, lacht Dirk. “Intussen vinden de mensen het wel goed, want iedereen ziet ons huis staan.” Weten de gasten de speciale inrichting van Katelijne en Dirk te appreciëren?

Niet voor publicatie:

De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be of foto.dpgmedia.be.

Bovenstaande preview is over te nemen via deze embedcode: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/386492?automute=true&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>