Siska Schoeters en Hakim Chatar in Popquiz

Op donderdag 6 mei om 20.40 stelt presentator Matthijs van Nieuwkerk twee nieuwe bekende Vlamingen en twee duo’s voor die in Popquiz het beste van hun muzikale zelve geven. De deelnemende duo’s worden bijgestaan door Siska Schoeters, tv- en radiopresentatrice en volgens Matthijs “een vrouw die alles durft te vragen, maar zelf ook altijd een antwoord klaar heeft.” Ze doet alvast haar best om al haar troeven in de verf te zetten.

Bekijk hier de preview:

De andere bekende Vlaming is Hakim Chatar. Hij werkt als dj bij de radio, steekt met zijn hippe beats elke dansvloer in de fik en leert de nieuwste hits kennen via zijn lief Jolien Roets van Qmusic. Samen zijn ze zopas de trotse ouders geworden van een zoontje, Idris Mehdi Chatar.

De kandidaten zijn Charlotte (25, Meulebeke) en Nelle (27, Gentbrugge), elkaars nicht én elkaars beste vriendin. Hun liefde voor muziek begon toen ze als kind in de verkleedkoffer doken om videoclips na te spelen, en intussen spelen ze dj-sets als The Toxic Cheerleaders. Welk nummer de dames spelen op het einde van een avond om iedereen opnieuw op de dansvloer te krijgen? “‘Banger hart’ van Rob de Nijs.” Matthijs is helemaal van slag: “Dat meen je niet?! Wat fantastisch! Onze eigen Rob redt soms Vlaanderen?!” Zij nemen het op tegen Sander (30, Kessel-Lo) en Arnaud (30, Genk). Ze werden beste vrienden door samen naar concerten te carpoolen en dat doen ze nog steeds. Voor corona uitbrak, gingen ze gemiddeld zo’n 4 keer per maand naar een concert. Hun hoogtepunt was een concert van PJ Harvey in Vorst.

Voor de ronde ‘Cover en Kwel’ krijgen muzikale duizendpoten Senne en Lokko een aftandse piano uit de kringloopwinkel en dito gitaar. De kandidaten moeten deze week dus valse versies van originele nummers herkennen.

Popquiz met Matthijs van Nieuwkerk, donderdag 6 mei om 20.40 bij VTM.

De afleveringen van Popquiz zijn ook te (her)bekijken op VTM GO .