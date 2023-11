Sikudhani wint The Voice Kids 2023

Acht jonge finalisten knalden zonet op het podium in de strijd om de felbegeerde titel van dé Voice Kids van 2023. Nadat ze één voor één een spetterende performance neerzetten, stuurden coaches Pommelien Thijs, Metejoor, Coely en Laura Tesoro hun absolute toppers Sikudhani, Miriam, Sofian en Ines rechtstreeks naar de superfinale. De 13-jarige Sikudhani uit Antwerpen, een onbetwiste favoriet uit team Pommelien, liet met haar stem en performance de digitale publieksjury alle hoeken van het scherm zien en sleepte de kroon binnen als winnares van The Voice Kids 2023. En daar stopt het niet, want om middernacht lanceert ze haar allereerste single 'Who You Are', een cover van Jessie J.

Sikudhani, een unieke naam die ‘aangename verrassing’ betekent in het Swahili, ontdekte al op jonge leeftijd haar passie voor zingen. Haar muzikale reis begon toen ze voor het eerst als vierjarige optrad op een verjaardagsfeestje. Met slechts acht lentes jong, stortte ze zich in zang- en pianolessen aan de muziekschool. Het is Sikudhani haar grote droom om de muziekwereld te veroveren en anderen zelfvertrouwen te schenken, allemaal dankzij muziek.

Sikudhani legde een opmerkelijk parcours af in The Voice Kids. Vanaf de Blind Auditions wist ze de show te stelen en hield ze iedereen aan haar lippen gekluisterd. Ze bracht een verrassende interpretatie van 'Opportunity' van Quvenzhané Wallis. Coach Pommelien zag meteen de ster in Sikudhani en aarzelde niet om haar aan haar team toe te voegen. "Jouw stem is een heerlijke mix van pop en musical. Het heeft me diep geraakt" verklaarde Pommelien. Sikudhani wist steeds opnieuw te ontroeren met haar unieke sound. In de Knockouts blies ze iedereen omver met een krachtige vertolking van 'The Winner Takes it All' van ABBAen ook in de halve finale betoverde ze met 'Part Of Your World'. In de finale liet ze vervolgens als ware artiest zien wat ze in huis had met het pittige 'Tattoo' van Loreen, om vervolgens groots af te sluiten met de tijdloze klassieker 'I Will Always Love You' van Whitney Houston.

Coach Pommelien schittert alvast van trots: “Sikudhani doet me denken aan mezelf toen ik klein was en hoe ik naar muziek keek. Ze brengt een bepaalde fun naar het podium, ze is een heerlijke meid, altijd aan het lachen en het was heerlijk om met haar te werken. Kortom: ze is de verdiende winnares van dit seizoen!”

Sikudhani zelf kan het allemaal nog niet zo goed vatten. Ze brengt ook meteen haar eerste, eigen single uit. “Dit nummer gaat over het feit dat het oké is om je soms niet helemaal oké te voelen. Dat je jezelf moet kunnen zijn en je niet moet laten wegduwen in een wereld waar jaloezie, homofobie of racisme dat effect op je kunnen hebben. Ik probeer (zelf)zekerheid te geven aan wie het kan gebruiken, en daarnaast is het ook gewoon een heel leuk nummer om te zingen.”

Bekijk de video van haar finale optreden hier:

