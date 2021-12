Sieg Dendoncker en Maureen Vanherberghen versus Sergio Quisquater en Sam Gooris in ‘Snackmasters Kerst’

Op donderdag 16 december om 20u40 bij VTM nemen geen chefs maar bv-duo’s het tegen elkaar op met als gekend doel: een snack zo perfect mogelijk namaken. Het koppel Sieg Dendoncker en Maureen Vanherberghen neemt het in de eerste aflevering op tegen boezemvrienden Sergio Quisquater en Sam Gooris. Deze laatsten sukkelen al meteen om de telefoon op te nemen… Dat belooft!

Om in de kerstsfeer te blijven, presenteren Koen Wauters en Ruth Beeckmans kersthapjes op het menu en ze starten met de zalmhapjes van Mora. Sergio en Sam, Vlaamse oer-entertainers die meer vertrouwd zijn met een podium dan met hun eigen keuken, hebben er alvast zin in. Sam: “Ik kan nog geen ei bakken, of deftig een boterham smeren. En nu vragen jullie aan mij en mijne copain hier om Snackmasters te doen? Dát is pas een uitdaging en daarom doe ik mee!”

De tegenstanders zijn er toch niet helemaal gerust in. Sieg: “Ik denk dat Sam niet eens weet van waar een ei komt, maar Sergio zou ik niet onderschatten. De smaak zal wel juist zijn, maar van schoonheid gaat dat op niks trekken: die hebben allebei krokodillenpoten.”De duo’s beginnen er aan en bij Sam en Sergio duikt al meteen een eerste probleem op: 140 ml water: hoe moet je dat in godsnaam wegen? En bladerdeeg… Hoe begin je daaraan? Google to the rescue! Sam en Sergio leren er onder andere dat het deeg met een houten lepel gemengd moet worden, anders krijg je énorme plakhanden. “Allé, serieus?!” klinkt het bij Sergio die er met zijn handen vol deeg bij staat.

En dan is het tijd om hun hapjes voor te stellen aan de jury waaronder de enige echte Cora van Mora. Welk duo is het neusje van de zalm en stoot als eerste door naar de finale?

Snackmasters Kerst op donderdag 16 december om 20u40 bij VTM en ook op VTM GO.

Volgende week wagen Kamal Kharmach en William Boeva versus Bieke Ilegems en Erik Goossens hun kans.