Sieg De Doncker vervoegt de cast van Familie

Binnen enkele maanden gaat er een heuse schokgolf door Familie. De reeks verwelkomt dan een gloednieuw personage Koen. Hij zal voor commotie zorgen in de verhaallijn rond Lars (Kürt Rogiers), Raven (Aaron Blommaert) en Leon (Herbert Flack). De acteur die zich mag vastbijten in deze spannende verhaallijn is Sieg De Doncker, bekend van de jeugdserie Helden. Hij geeft gestalte aan het personage en beleefde afgelopen donderdag 30 september zijn eerste draaidag op de set van Familie. “De komst van mijn personage Koen zal het effect hebben van een kleine tornado”, verklapt Sieg.

“Koen verschijnt in de verhaallijn rond Lars, Raven en Leon en zal de gemoederen stevig doen oplaaien”, gaat Sieg verder. “Hij wordt een serieuze stoorzender. Een reeks als Familie heeft die af en toe nodig, ook al maakt die soms veel kapot. Toen ik het scenario las, wist ik meteen dat deze rol me ligt. Het voelde goed en ik was helemaal mee met het verhaal. Mijn eerste draaidag was bijzonder spannend en ook wel wat intimiderend, want mijn eerste scène was er één met Kürt Rogiers. Maar dit smaakt absoluut naar meer. Koen zal de kijkers zeker nog weten te verrassen!”

Koen Peyskens, het personage van Sieg, is een mysterieuze man. Op het eerste gezicht lijkt hij de ideale schoonzoon: sociaal en empathisch. Maar Koen heeft ook een duister kantje en falen staat niet in zijn woordenboek. Maar wie is Koen precies? Om het antwoord op die vraag te kennen moeten de Familie-kijkers nog even geduld uitoefenen. Het personage maakt nog dit najaar zijn opwachting in de reeks.

VIDEO: Kürt Rogiers stelt zijn nieuwe collega voor:

