Sieg De Doncker doet verrassende intrede in Familie

Voor de Familie-kijkers breekt een week vol spanning en verrassingen aan. Komende donderdag vieren zij 30 jaar Familie met een speciale midseizoensfinale die helemaal in het teken staat van het huwelijk van Lars (Kürt Rogiers) en Véronique (Sandrine André). Dat die huwelijksdag niet over rozen zal gaan, staat in de sterren geschreven. Afgelopen vrijdag kreeg Lars namelijk een zak over het hoofd getrokken en werd hij koelbloedig ontvoerd. Opnieuw door Leon De Bodt (Herbert Flack), Lars’ duistere vader, dachten velen. Maar niets is minder waar. In de aflevering van maandag 27 december verscheen plots een nieuw geheimzinnig personage Koen, een rol voor nieuwkomer Sieg De Doncker die daarmee zijn intrede in Familie doet.

Koen Peyskens, het personage van Sieg, is een mysterieuze man. Op het eerste gezicht lijkt hij de ideale schoonzoon: sociaal en empathisch. Maar Koen heeft ook een duister kantje en falen staat niet in zijn woordenboek. Met dat duister kantje maakten de Familie-kijkers meteen kennis toen bleek dat niet Leon, maar Koen Lars enkele dagen voor zijn huwelijk heeft ontvoerd. Waarom? Wie ís Koen? En wat is hij met Lars van plan? Op deze vragen krijgen de kijkers heel snel een antwoord.

“Koen zal de gemoederen stevig doen oplaaien”, vertelt Sieg over zijn personage. “Hij wordt een serieuze stoorzender, want de ontvoering van Lars is nog maar een eerste zet. Zijn komst zal het effect hebben van een kleine tornado. Toen ik het scenario las, wist ik meteen dat deze rol me ligt. Het voelde goed en ik was helemaal mee met het verhaal. Koen zal de kijkers zeker nog weten te verrassen!”

Met de komst van Koen en de ontvoering van Lars is de toon gezet in de aanloop naar de spannende midseizoensfinale van nu donderdag. Vlak voor de trouwdag lopen de emoties immers nog bijzonder hoog op.

Bekijk hier de eerste beelden van Sieg De Doncker in Familie:

Niet voor publicatie:

De foto's uit de mail kan je downloaden via communicatie.vtm.be en foto.dpgmedia.be.

Bovenstaande video is over te nemen via deze embedcode:

<div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/273415?automute=false&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>