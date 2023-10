“Shit! Mijn naam voor het eerst aan de Ronde Tafel”: verrader Bart Appeltans loopt plots in de kijker in De Verraders 

Dag 6 en De Verraders is on a roll. Vorige week slaagden Bart Appeltans, Guy T’Sjoen en kersvers verrader Charlotte Van Brabander erin om volledig buiten schot te blijven aan de Ronde Tafel. Nu zondag 22 oktober zal er dus opnieuw een kop rollen: één bondgenoot wordt in koelen bloede door hen vermoord. Maar wie? In De Verraders kunnen de kaarten echter elk moment stevig door elkaar geschud worden en kan een strategisch plan soms 180 graden keren. Door een berekend risico eerder op de dag breekt aan de Ronde Tafel plots het angstzweet uit bij verrader Bart, wanneer die door Bert Haelvoet wordt geviseerd. “Shit! Mijn naam voor het eerst aan de Ronde Tafel! Dat is iets wat ik liever niet zie”, klinkt het bij Bart. Sneuvelt straks ook de laatste originele verrader?

De nieuwe missie van Staf wordt een hele belangrijke om het immuniteitsschild te bemachtigen of een dolk die een dubbele stem oplevert aan de Ronde Tafel. Voor de verraders ziet de missie er alvast gunstig uit, want de groep besluit nietsvermoedend om Charlotte en Bart aan de knoppen te zetten voor de groepsindeling. Een handige manier om de boel te sturen. Al beseft Bart dat Charlottes team de missie maar beter niet kan winnen. “Je hebt sterke figuren in je team, die mogen niet naar de wapenkamer”, luidt het. “Maar ik denk dat het moeilijker zal zijn om Charlotte de missie te laten verliezen dan dat wij ze zouden winnen. Charlotte en verliezen, dat zeg je niet samen in één zin.”

Nadien begeeft de groep zich richting de Ronde Tafel, waar een heuse strijd wordt uitgevochten. Daar komt het tot een clash en komt dus voor het eerst ook verrader Bart plots in het middelpunt te staan. “Vanavond wordt episch”, klinkt het onheilspellend bij kok Jelle Beeckman. En dat blijkt ook…

Vincent Fierens gooit samen met Natalia en Sieg De Doncker alle intriges op tafel in aflevering 6 van De Verraders: De Ronde Tafel

In De Verraders: De Ronde Tafel gaat host Vincent Fierens ook nu zondag om 21u35 dieper in op de aflevering van De Verraders. Samen met een bekende fan van het programma en een ex-speler bespreekt hij het verraad, de leugens, de strategie en het wantrouwen uit de voorbije aflevering. Nu zondag schuift ex-bondgenoot Sieg De Doncker aan tafel om zijn licht te laten schijnen op het spel tot nu toe. Dat doet ook Natalia, die een grote fan is van het programma. Vincent ontvangt ook enkele spelers van het huidige seizoen én praat met Frank Boddin, expert in menselijk gedrag, over tunnelzicht.

Loïc Van Impe ontrafelt de geheimen van bannelingen en vermoorde deelnemers in Het Uur Van De Waarheid op VTM GO

Waar De Verraders stopt, gaat Het Uur Van De Waarheid door op VTM GO. Loïc Van Impe ontvangt meteen na hun vertrek uit het kasteel de slachtoffers van de verraders en de bannelingen en ontrafelt samen met hen de geheimen van het spel. Loïc serveert hen een heerlijke maaltijd terwijl ze hun hart luchten over het gespin in het kasteel. Als kers op de taart onthult Loïc de identiteit van de verraders aan de afvallers. Het Uur Van De Waarheid is elke zondag om 21u35 te zien op VTM GO.

