She’s back! Jasmijn Van Hoof keert terug als Stefanie Coppens in Familie

Familie maakt zich klaar voor een langverwachte comeback. In het voorjaar van 2024 verwelkomen de kijkers namelijk Stefanie Coppens terug in het verhaal, een rol die vertolkt wordt door Jasmijn Van Hoof. Jasmijn trok in 2021 de Familie-deur na negen jaar achter zich dicht om andere horizonten te gaan verkennen. Een deur die altijd op een kier bleef staan en nu dus opnieuw open waait. Tot grote vreugde van alle collega’s op de set én van de vele fans van het populaire personage Stefanie. Stefanie zal in het voorjaar van 2024 terug voor de deur staan ten huize Coppens, klaar voor heel wat nieuwe avonturen.

“Ik ben super content om terug in de huid van Stefanie te mogen kruipen”, klinkt het bij Jasmijn Van Hoof. “Al was het ook voor mij eigenlijk een verrassing dat ik mijn oude rol terug zou opnemen. De voorbije twee jaar heb ik voornamelijk in de culinaire sector gewerkt, een carrièreswitch waar ik destijds enorm benieuwd naar was en waar ik volop van genoten heb. Maar de kriebel om terug te acteren werd te groot. Ik had ook onderschat hoe hard ik mijn collega's zou missen. Het klinkt cliché, maar we zijn echt een beetje een Familie. Ik besef nu meer dan ooit hoe waardevol dat is. Het weerzien was dan ook hartverwarmend. Er zijn heel wat nieuwe gezichten en dat vind ik alleen maar positief. Er hangt een vrolijke, frisse vibe in de studio's met al dat nieuw jong geweld. Dat betekent dat Stefanie nu tot een andere generatie behoort en ze zal even moeten zoeken om haar plekje terug te vinden in Familieland. Gelukkig is dat voor Jasmijn anders. Na mijn eerste draaidag leek het alsof ik nooit was weggeweest. Benieuwd wat Stefanie nog allemaal zal beleven!”

Jasmijn werd vorige week voor het eerst terug verwelkomd op de set in Lint. Daar werd het een warm weerzien met vertrouwde collega’s als Werner De Smedt, Kürt Rogiers en Jef De Smedt en nieuwe gezichten als Belinda Voorspoels en Jools Jatta Janssens. Jasmijn bracht haar eerste opnamedag door op de set van café Jan & Alleman en trok er meteen ook op uit voor buitenopnames op het golfterrein van Beringen. Voor de fans wordt het nu al uitkijken naar het moment waarop Stefanie opnieuw opduikt ten huize Coppens. Wat staat er haar personage nog allemaal te wachten?