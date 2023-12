Sergio Herman steekt de grens over met onder meer Tom Waes, Matteo Simoni, Dries Mertens en Maaike Cafmeyer op culinaire smaakexpeditie 

Shotjes visolie, de beste kappertjes ter wereld, gin getrokken met uitwerpselen van olifanten en ambachtelijk gevangen kreeft. In het nieuwe seizoen van Sergio Over De Grens neemt sterrenchef Sergio Herman vanaf 9 januari elke week een andere bekende Vlaming mee op een smaakvolle expeditie. Dit keer steekt hij de grens over met Tom Waes, Matteo Simoni, Dries Mertens, Mathieu Terryn, Maaike Cafmeyer, Frank Lammers en Dina Tersago. Van streetfood in de achterstraatjes van Istanbul tot een bezoek aan een bijzonder wijndomein in Zuid-Afrika en een fonduediner op een Zwitsers ijsmeer. Sergio schotelt zijn gasten een overvloed aan lokale ‘lekkernijen’, bijzondere smaken en eeuwenoude tradities voor. Tussen het reizen en proeven door, leggen zijn gasten het hart op de tong over verleden en toekomst, geluk en verdriet maar ook over angsten en dromen. Het resultaat? Een nieuw seizoen dat inslaat als een smaakbom.

Sergio Herman: “Dit seizoen ga ik dieper in mijn rol tijdens de reizen. Gedreven door pure, culinaire adrenaline hebben we ongelooflijke avonturen beleefd op zoek naar de essentie van verschillende internationale keukens, waarbij er geen ruimte was voor voorspelbare smaken en gerechten. Ik heb hele mooie intense momenten mogen beleven waar ik heel dankbaar voor ben. En wat deze reizen voor mij echt bijzonder maakt, is de band die ik heb opgebouwd met elk van mijn gasten. We maken niet alleen herinneringen in de keuken, maar ook daarbuiten.”

Het reismenu van dit seizoen omvat exotische bestemmingen, zo ontdekt Sergio Costa Rica met Matteo, Turkije met Dries, Zuid-Afrika met Tom, Italië met Maaike, IJsland met Frank, Zwitserland met Mathieu en Madeira met Dina. Het nieuwe seizoen opent voor de kijker echter op de plek waar het voor de topcast allemaal is geëindigd: in het sfeervolle en idyllische Ibiza. In deze betoverende setting nodigt Sergio al zijn gasten uit aan tafel. De kijkers krijgen een voorproefje van de smakelijke avonturen die Sergio en zijn gasten dit seizoen zullen beleven. Van hartverwarmende herinneringen tot onvergetelijke culinaire ervaringen en smaaksensaties.

