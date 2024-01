Sergio Herman ontvangt zijn zeven bekende gasten in Ibiza in het nieuwe seizoen van Sergio Over De Grens

In het nieuwe seizoen van Sergio Over De Grens neemt sterrenchef Sergio Herman zeven spraakmakende gasten mee op een smaakvolle ontdekkingsreis, op zoek naar nieuwe smaken en verrassende producten. Het reismenu van dit seizoen omvat exotische bestemmingen, zo verkent Sergio Costa Rica met Matteo Simoni, Turkije met Dries Mertens, Zuid-Afrika met Tom Waes, Italië met Maaike Cafmeyer, IJsland met Frank Lammers, Zwitserland met Mathieu Terryn en Madeira met Dina Tersago. Het nieuwe seizoen opent voor de kijker echter op de plek waar het voor de topcast allemaal eindigde: in het sfeervolle Ibiza. Sergio nodigt al zijn gasten uit aan tafel in deze betoverende setting. De kijkers krijgen een voorproefje van de smakelijke avonturen die Sergio en zijn gasten dit seizoen zullen beleven. Van hartverwarmende herinneringen tot onvergetelijke culinaire ervaringen en smaaksensaties.

Al meer dan 20 jaar bezoekt Sergio het Spaanse eiland Ibiza, dat inmiddels als zijn derde thuis aanvoelt. “Vanaf dag één dat ik hier landde, voelde ik een speciale energie. Hier zijn super mooie plekjes en ik kan hier alles vergeten”, klinkt het. In een mooie villa wil Sergio zijn gasten in de watten leggen. Hij bereidt een tafel vol gerechten, geïnspireerd op zijn zeven reizen, overgoten met het DNA van Ibiza. De gasten arriveren druppelsgewijs, met Tom, Dina en Matteo als eersten. Dries sluit samen met Kath en zoontje Ciro aan tijdens de lunch in één van Sergio’s favoriete restaurants. Sergio wil zijn gasten de authentieke smaken van Ibiza voorschotelen, zoals de lokale ‘hierbas’. Al heeft hij af en toe een klein geheugensteuntje nodig...

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

Na een uitgebreide Spaanse lunch zet Sergio iedereen aan het werk. Dina helpt in de villa, terwijl Tom en Matteo op zoek moeten naar wilde venkel en vis moeten oppikken bij de lokale visboer. De twee heren hebben echter een plannetje gesmeed om zichzelf werk en moeite te besparen… De volgende ochtend verschijnt Frank plots in de villa. Hij trakteert Sergio meteen op een IJslandse delicatesse. “Poets wederom poets!”, klinkt het. Frank en Dries krijgen de opdracht om Maaike en Mathieu op te pikken op de luchthaven. Nu iedereen aanwezig is, kan het feest écht beginnen. Terwijl iedereen herinneringen ophaalt aan hun reizen met Sergio en nieuwe herinneringen maakt, bereidt Sergio een typische Spaanse fideuà.