Sergio Herman en Wim Lybaert proeven een bijzondere en illegale lekkernij in Nederland

Tv-maker, West-Vlaming en foodie in hart en nieren Wim Lybaert wordt nu dinsdag, 8 februari om 20u35, mee op sleeptouw genomen in Sergio Over De Grens. Sergio neemt zijn reisgezel mee naar een plek die hij wel heel goed kent: Nederland. Op de Waddeneilanden krijgen Sergio en Wim de kans om een illegaal product te proeven. “Er bestaat een prachtig product dat je zeker nog nooit geproefd hebt. Het mag niet verkocht worden en is eigenlijk illegaal. Ze hebben er een ingrediënt aan toegevoegd waar je misschien wel vies van gaat zijn. Toen ik het zelf hoorde, vond ik het misschien ook een bruggetje te ver…”, vertelt Sergio. Over welk illegaal ingrediënt heeft Sergio het en valt het in de smaak?

In Rotterdam gaan Sergio en Wim langs bij Thomas en Bert, die een 100% Nederlandse sojasaus maken. Naast de traditionele versie hebben ze ook een speciale pikante sojasaus. Van de zadenbank in Wageningen kregen ze een vijftal zaadjes van de Madame Jeanette peper. “Dit zijn smaken die geen mens geproefd heeft in 300 jaar!”, zegt Wim opgewonden. “Liefde op het eerste gezicht! Ik wil een ton van deze pepers meenemen en gebruiken in mijn restaurants als het kan”, vertelt Sergio. Op een markt in Amsterdam wordt Wims maag serieus op de proef gesteld. Sergio heeft een ‘foodmarathon’ van streetfood gepland: van satés tot maiskoekjes, kibbeling, maatjes, stroopwafels, saucijzenbroodjes, garnaalkroketten, ossenworst én een portie bitterballen. “Het is te veel aan het worden, ik meen het. Ik ga door de vloer zakken”, lacht Wim.

Bekijk hier de trailer van de aflevering:

Doorheen de roadtrip vertelt Wim over zijn programma ‘De Columbus’ waarin hij vier seizoenen lang met verschillende gasten in zijn bus doorheen Europa reisde. Toch besloot hij om ermee te stoppen. “Ik had het gehad. Vroeger ging mijn kaars uit op dag 4 maar na vier seizoenen was dat al op dag 2. De kijker heeft dat door, daar ben ik zeker van. Ik droom ervan om een programma te maken dat steentjes kan verleggen in de maatschappij.” Op het einde van de reis gaat er nog een andere, grote droom van Wim in vervulling: hij mag het fornuis delen met sterrenchef Sergio. Samen koken ze met alle inspiratie die Nederland hen gegeven heeft.

