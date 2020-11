Sergio Herman en Marcelo Ballardin kiezen eerste finalist van 'Mijn Keuken Mijn Restaurant'

Vanavond besloten chefs Marcelo Ballardin en Sergio Herman dat Bar Nazar in Mechelen een rechtstreeks ticket naar de finale van Mijn Keuken Mijn Restaurant krijgt. Ze hadden heel wat complimenten over het menu en vonden de gerechten restaurant-waardig. Sergio was bijzonder enthousiast over het duo: “Wat ik heel erg leuk vind, is dat jullie een stukje Turkije naar hier brengen, dat is heel fijn. We zijn heel blij met de evolutie en wat jullie gepresteerd hebben tot hiertoe.”

Lorenzo en Ayse zijn verrast, maar dolgelukkig: “Super zot! We zitten op een wolkje die alleen maar groter wordt. Het gaat heel erg pijn doen indien we eraf vallen, maar het is heel erg leuk en echt ongelooflijk!”.

De twee andere duo’s moeten nu alles op alles zetten voor het tweede ticket naar de finale. Piet Huysentruyt, Anne-Sophie Breysem, Loïc Van Impe en Sofie Dumont zullen Pinocchio en Pistache bezoeken en beslissen volgende week wie van hen de tweede finalist wordt.

