Sergio Herman en Marcelo Ballardin beslissen welk duo de eerste finalist wordt in ‘Mijn Keuken Mijn Restaurant’

Bar Nazar in Mechelen, Pistache in Oostende en Pinocchio in Hasselt: zij strijden verder voor de eindwinst in Mijn Keuken Mijn Restaurant op donderdag 12 november om 20.40 bij VTM. Sergio Herman en Marcelo Ballardin beslissen welk duo rechtstreeks door mag naar de finale. Niets ontsnapt aan hun kritische oog: “Ik heb het gevoel dat ik in een yogacentrum zit”, merkt Sergio in één van de restaurants op.

Pinocchio kreeg inmiddels Marcelo Ballardin en Sergio Herman op bezoek. Hun nieuwe menu bleek niet over de hele lijn een succes. De chefs vonden het lekker, maar is het ook een finale-gerecht? Dat beseft ook Claudia: “Wij hebben het getest en de meningen zijn heel erg verdeeld. Dus we zijn eigenlijk nog nergens en we gaan naar ons hart moeten luisteren en de knoop doorhakken.” Zij krijgen nog hoog bezoek: de burgemeester van Hasselt komt bij hen langs.

Het voorgerecht van Ayse en Lorenzo zag er voor de chefs alvast veelbelovend uit, maar vinden ze het ook lekker? Voor het hoofdgerecht koos het koppel voor heek, een kabeljauwsoort. Daarbij gebruiken ze een pistachecrème die Sergio te vettig vindt. De chefs merken ook dat ze allebei aan eenzelfde gerecht werken in plaats van het werk te verdelen. De gasten zijn alvast positief: “het is een Turks restaurant op niveau”. Zal dit zich ook in goede punten vertalen?

Bij de tweeling Deborah en Jasmina is het hoofdgerecht geen hoogvlieger. “Ze hebben er veel werk in gestoken, maar je ziet het werk niet”, aldus Marcelo. En Sergio vult aan: “Het is een moeilijk gerecht omdat ik het niet echt begrijp. Ik kick er niet op…” Ook de sfeer in het restaurant is rustig, heel erg rustig. “Ik heb het gevoel dat ik in een yogacentrum zit…”, zegt Sergio. Het dessert is een super lekkere afsluiter voor de chefs, maar is dat ook voldoende voor een ticket naar de finale?

De chefs kiezen in de aflevering van donderdag een rechtstreekse finalist en houden hierbij ook rekening met de mening van de gasten. Welk hobbykokduo gaat als eerste door naar de finale en zet een stap richting de 50.000 euro?

