Sensuele vlam uit The Masked Singer ontmaskerd

“Lieve Flamme Fatale, met wie ga ik trouwen? Wie ben jij echt?” Dat wilde Niels Destadsbader vanavond weten in The Masked Singer, nadat Flamme Fatale hem ten huwelijk had gevraagd, maar diezelfde avond nog haar masker af moest zetten. Onder het vurige pak zat niemand minder dan Tine Embrechts, die zich wekenlang verschool achter het knaloranje masker én een sensueel Frans accent. “Het was een waanzinnig avontuur! Wie in godsnaam heeft dit spel bedacht?! Met zo’n kop zingen?”, lachte Tine. “En dat Frans accent? Niks mee te maken.”

Bekijk de ontmaskering hier:

“Ik ben op dit moment niet ontgoocheld, want ik was gewoon echt herkend. En ik ben ook echt content dat ik die kop niet meer moet opzetten (lacht). Osteopaat here I come”, klinkt het in Behind The Mask op VTM GO. “Ik ben zelf geen femme fatale. Ik heb ook niet het sierlijke of het verleidelijke, maar ben veel meer one of the boys. Dus ik vind het wel leuk dat ik nu in de huid van een Flamme Fatale kan kruipen. De pipi is mijn grootste stress. Ik heb vier kinderen gebaard, dan kan je dat niet meer drie uur ophouden. Zeker niet met stress.”

En die stress heeft Tine zeker gehad. Zoals bij de allereerste ‘droge repetitie’. “Die was verschrikkelijk”, geeft ze toe. “Ik was super goed voorbereid, kende mijn teksten en dansjes… Maar toen ik begon, hoorde ik niks. Ik was constant met de micro tegen het masker aan het tokken en kon gewoon niks meer zingen. Ik voelde mijn stem letterlijk toegaan van de stress. Zenuwen zijn een raar ding.” Tine vertelt in Behind The Mask hoe ze zich voorbereidde op de show, waarom ze speciaal daarvoor een ander parfum opdeed en wat het verhaal is achter haar persoonlijk hoogtepunt: haar performance op Firestone.

En dan waren er nog de vleierijen aan het adres van Niels Destadsbader. “Ik vond het heel spannend dat ik Niels goed ken en hij mij ook”, vertelt ze daarover. “De eerste aflevering durfde ik mijn hoofd zelfs niet naar hem te draaien. Vanaf de tweede aflevering heb ik dat losgelaten. Dat ik daar wat aan Niels begon te ‘froemelen’ heb ik niet echt op voorhand bedacht. Maar Flamme Fatale, dat paste daar wel bij. Het was leuk omdat het net met Niels was, één van de beste vrienden van Laurent. Ik vond dat plezant.”

“Het moest ooit stoppen”, besluit Tine na haar ontmaskering. “Maar I’m totally okay with it! Ik heb een geweldig parcours gehad en ben echt dankbaar. Waar had dat moeten eindigen ook met die avances naar de Niels? Ik ben blij met de nummers die ik kon zingen, ben keihard gegroeid, heb rust gevonden na de laatste twee shows. Ik heb ervan genoten. Topavontuur!”

Behind The Mask is nu te zien op VTM GO en op woensdag 2 maart om 20u35 bij VTM.

