Senne wordt stadsgids in The Big Apple en welke verrassende job hebben de experten in petto voor Elia?

Senne kon zijn ogen vorige week moeilijk geloven in Blind Gesprongen. Op de luchthaven van Zaventem ontdekte hij samen met Nora Gharib en zijn familie en vrienden waar zijn nieuwe job - en bij uitbreiding ook een heel nieuw leven - zich zou afspelen. Met een bang hartje maar ongelofelijk veel goesting vloog hij naar the city that never sleeps: New York. Daar ontdekt hij op maandag 18 april tijdens een spectaculaire helikoptervlucht boven de stad wat zijn nieuwe job precies zal inhouden.

Bekijk de preview hier:

Voor Senne (27, Leefdaal) is de verrassing groot wanneer hij ontdekt dat hij stadsgids wordt in de wereldstad New York. “Dat had ik nooit durven denken”, vertelt hij, “Ik ga heel veel moeten leren op korte tijd, maar heb er super veel goesting in. Een nieuwe stad, een nieuwe omgeving, een nieuw hoofdstuk.” Op zijn eerste werkdag wordt Senne verwacht op zijn nieuwe kantoor in Brooklyn. Zijn baas Patrick, die het Amerikaans-Belgisch gidsenbedrijf BE NY leidt, staat te popelen om het reilen en zeilen van het gidsenleven uit de doeken te doen. Er staat Senne bovendien een eerste grote uitdaging te wachten: een officieel stadsgidsenexamen dat hij tot een goed einde moet brengen. Verhuizen naar het buitenland, dat betekent ook een nieuwe woonplek zoeken. En dat in één van de duurste steden ter wereld…

Elia (31) uit Waasmunster werkte zeven jaar in een copycenter. Die job ruilde ze in voor het onbekende. De spraakwaterval mag de Blind Gesprongen-experten in een eenmalig gesprek overtuigen van haar kwaliteiten. Haar speelse karakter roept echter twijfels op. De experten sturen Elia daarom op stilte-retraite in een klooster, waar ze 48 uur lang geen woord zal mogen zeggen. Slaagt Elia in die test? En wat hebben de experten voor haar in petto? Op een tandem en geblinddoekt brengt Nora Elia naar haar nieuwe werkplek…

Niet voor publicatie:

De foto's uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be en foto.dpgmedia.be.

Bovenstaande video is over te nemen via deze embedcode:

<div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/296895?automute=false&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>