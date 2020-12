Sekspoppen en poppers in ‘Club Flo’

Seks met poppen, wat is het effect van poppers en bestaat er zoiets als een perfecte leeftijd om ontmaagd te worden? Jitske Van de Veire praat erover met Flo Windey op donderdag 10 december om 21.45 op VTM 2.

Flo gaat langs bij de West-Vlaamse Rica: zij runt een erotische boetiek en verkoopt en verhuurt er o.a. sekspoppen die gemaakt zijn uit silicone. Een skelet zorgt ervoor dat de pop in verschillende standen kan gezet worden. Rica heeft vijf poppen in de verhuur: de roodharige Olivia en Ann, de donkerharige Vicky, de blonde Betty, en Tina, de vrouw met een kleurtje. Het valt Rica op dat de exotische Tina het minst gekozen wordt omwille van haar kleurtje. Flo begrijpt het niet: “Racisme tussen de poppen?! Ocharme, dat is een keischone pop, ik zou wél kiezen voor Tina!” VUB professor An Jacobs legt uit dat het mogelijk is een relatie te hebben met een pop of met gelijk welk ander object. “Het is een alternatief want het is om allerlei redenen niet voor iedereen in de maatschappij mogelijk om seksualiteit te beleven zoals je wil. En dan kan zo’n pop een oplossing zijn.”

Dominique Vandijck werkt voor het antigifcentrum en is te gast bij Flo. Hij verklaart wat poppers zijn: “Poppers worden al meer dan 100 jaar gebruikt. Initieel was het een medisch hulpmiddel bij slagaderverkalking en een beginnend hartinfarct. Ze hebben oa invloed op de sluitspieren en dat verklaart waarom het vaak gebruikt wordt bij anale seks.” De ‘roes’ in het hoofd wordt dan weer veroorzaakt door het openzetten van de bloedvaten waardoor de bloeddruk gevaarlijk laag kan dalen en het hart veel sneller gaat kloppen.

Ook genderdysforie (het gevoel dat je genderidentiteit niet overeenkomt met je lichaam) komt aan bod in een sterke getuigenis van de 29-jarige Sem. Emiel, die zich identificeert als non-binair, geeft tips over het gebruik van gender neutrale voornaamwoorden.



Jitske Van de Veire is woordvoerder van Wel Jong, Niet Hetero. Ze postte onlangs op Instagram dat ze op haar 21ste ontmaagd werd. Dit lokte enorm veel reacties uit. Blijkt dat er op de ontmaagdingsleeftijd toch wel een taboe heerst.

