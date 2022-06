Seizoensfinale van Familie kent dramatische afloop: game over voor Koen? Voor Véronique? Of voor Niko?

De seizoensfinale van Familie stond vanavond garant voor een ongeziene portie spanning en sensatie. Als in een echte actiefilm belandden Lars (Kürt Rogiers) en zijn halfbroer Koen (Sieg De Doncker) in een heftig gevecht, dat gevolgd werd door een halsbrekende race op de weg. Die langverwachte confrontatie tussen hen kende echter een dramatische afloop. Véronique (Sandrine André) kon een vechtende Lars en Koen nog nét ontwijken, maar reed daardoor zelf met haar wagen het water in. Waarna het voertuig kopje onder ging en er geen spoor bleek van Véronique. Koen dook haar meteen achterna, maar ook hij verdween in het water. Wordt de confrontatie één van beiden fataal?

Herbeleef hier de laatste 2 minuten van Familie:

Ook de boksmatch van Niko (Jo Hens) en Sam (Tinne Ceuppens) deed de hartslag van de kijkers sneller slaan. Niko hitste Sam zo erg op, dat zij hem met een stevige vuistslag tot bloedens toe knock-out sloeg. Niko viel roerloos neer in de ring, voor het oog van Sam en Mieke (Caroline Maes). Overleeft ook hij de seizoensfinale niet?

De slotaflevering bracht nog een andere, onaangename verrassing. De welcome home party van Hanne (Margot Hallemans) voor Quinten (Maxime De Winne) kende immers een onverwachte wending. Hij kwam niet opdagen en belde vanuit Singapore met schokkend nieuws: “Ik ben opgepakt op het vliegveld. Er is drugs gevonden in mijn rolstoel”... Met deze spannende cliffhangers gaan de Familie-fans opnieuw met heel wat vragen de zomer in.

Raven en Louise belanden deze zomer in een nachtmerrie in de nieuwe webreeks ‘Raven en Louise in het nauw’ die vanaf nu te zien is op VTM GO

Een vreemd pakje deed de gezichten van Raven (Aaron Blommaert) en Louise (Charlotte Sieben) fronsen in de seizoensfinale. Frank, die zichzelf uitgeeft als een nonkel van Raven, wil de zoon van zijn zus beter leren kennen en nodigt hem uit voor een bezoekje. Die uitnodiging is de start van een ultra spannende webreeks ‘Raven en Louise in het nauw’, die vanaf nu de hele zomer lang te zien is op VTM GO. Elke vrijdagochtend komt er een nieuwe aflevering online. Zo overbrugt Familie opnieuw de zomer, zodat de fans hun favoriete reeks niet hoeven te missen.

Suspense, avontuur, romantiek en zelfs een stevige dosis horror: dat vinden de Familie-kijkers deze zomer op VTM GO. Nonkel Frank, een rol die in de webreeks wordt gespeeld door Robby Cleiren (De Bunker, Fairtrade, Undercover, …), nodigt Raven en Louise uit om hem te komen opzoeken in een klein dorpje. Door een ruzie tussen zijn moeder en haar broer, heeft Raven zijn nonkel zelf nog nooit ontmoet. De reden voor de ruzie heeft ze nooit uit de doeken willen doen en dat mysterie wil hij nu ophelderen. Wat een zorgeloos begin van hun vakantie moest worden, draait echter uit op een akelige en vaak bloederige nachtmerrie.

