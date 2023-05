Schouder nekt Francesco Planckaert in Special Forces: Wie Durft Wint: huiswaarts gestuurd na één dag

Francesco Planckaert kondigde het op voorhand al aan: “Ik weet zeker dat ik mezelf hier ga tegenkomen en dan hoop ik dat de Special Forces operators me op tijd gaan stilleggen want ik ben geen opgever. Ik wil echter nog deftig kunnen terugkeren naar mijn gezin.” De 41-jarige ex-wielrenner was nog geneigd een in de woestijn opgelopen schouderblessure af te wachten tot de volgende dag, maar de vier Special Forces instructeurs waren duidelijk: “Mensen die luisteren naar hun lichaam en op tijd kunnen zeggen “neen, hier stopt het”, dàt zoeken we. Mensen die blijven doorgaan en hun lichaam kapot maken, zijn verkeerd bezig want dat wordt op den duur nefast voor het team en de opdracht. Deze eerste dag is nog maar het begin en rust mag je hier niet veel verwachten. Hier stopt het dus helaas voor jou, Francesco. Je hebt je ingezet voor wat je kon”, aldus chef Filip Blom.

Exit Francesco - “Nummer 4” - dus, na amper één dag in de uitgestrekte woestijn van Marokko. Hij kon echter met opgeheven hoofd het base camp verlaten na een indrukwekkende eerste rits opdrachten, waaronder een face down rappel van een 20 meter hoge toren, een level test met allerlei fysieke proeven en een tocht door de woestijn met zware jerrycans.

“Ik kan mijn arm niet meer opheffen door de pijn aan mijn schouder. Ik heb het echter niet meteen gezegd omdat ik niet wou klagen. Uiteraard ben ik enorm teleurgesteld maar het is echt ongelooflijk hoe je mekaar hier leert kennen op amper één dag tijd. Ik had al respect voor de operators, maar dat is er nu nog meer.”

Ondertussen mag ook Georges-Louis Bouchez de operators beginnen vrezen. Hij kreeg een waarschuwing dat hij niet voldoende zijn deel deed in de groep en dat hij orders niet opvolgde. Eén dag krijgt hij om zich te herpakken. Lukt het de MR-voorzitter om er, na een brakke nacht, met een nieuwe ingesteldheid tegenaan te gaan? Je ziet het in de tweede aflevering van Special Forces: Wie Durft Wint, op maandag 8 mei om 20u35 bij VTM en op VTM GO.

Bekijk hier één van de momenten waarop Francesco Planckaert in het rood ging:

Bekijk hier de exit van Francesco:

Niet voor publicatie: