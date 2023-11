Schitteren de koppels in Huis Gemaakt met hun badkamerrenovaties of gaan ze kopje onder? 

Deze week duiken de koppels in de meest gevreesde kamer van de verbouwing: de badkamer. In slechts drie weekends moeten ze een lege ruimte omtoveren tot een badkamer met alles erop en eraan: werkende kranen en stopcontacten, perfecte betegeling én volledig waterdicht. Een uitdaging die iedereen angst inboezemt. De koppels moeten verschillende technische watertjes door. Maar dat is niet alles, zo moet Antwerpen een loodzwaar bad van meer dan 150 kilo de trap op tillen en ook in Aalst en Hasselt is het een raadsel hoe ze hun loodzware douchewand ooit naar boven krijgen. Hoe pakken ze dit aan en verloopt dit zonder barsten en scheuren? Om wat druk van de ketel te halen, heeft Dina een verrassing voor de koppels in petto. Ze krijgen een dagje professionele hulp. Een godsgeschenk, dat geen seconde te laat komt.

Bavo & Kayleigh voelen de hete adem van de jury. Als voorlopig laatste duo in het klassement willen ze zich bewijzen en dat zorgt voor extra stress. “We zitten in de underdogpositie en moeten dit ‘killen’”, vertelt Bavo. Beginnen doen ze bij het begin: shoppen. “In totaal hebben we zeven verschillende tegels gekozen. Dat is erover”, lacht Bavo. Het terugkerende probleem van Hasselt doet zich ook in de badkamer voor: de schuine wanden. “We hebben weer een boog, de ergste nachtmerrie van de wereld”, lacht Bavo. Maar de echte nachtmerrie moet nog komen, want wanneer Bavo & Kayleigh hun douchewand de trap op willen slepen, breekt hun badkamerdroom in duizend stukken. “Tot zover het glas…”

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

In Aalst zit de sfeer goed na de overwinning. En hoewel de badkamer op zichzelf al een uitdaging is, maken Anouk & Martin het zichzelf dubbel zo moeilijk. Letterlijk. “We gaan voor een dubbele douche en een dubbele lavabo. Als dat lukt, hebben we echt alles wat een badkamer nodig heeft. Maar het moet wel af geraken natuurlijk”, lacht Anouk. Al maakt Martin zich vooral zorgen over het aansluiten van de leidingen: “Als het lekt, dan lekt het en moet je opnieuw beginnen.” Ook in Aalst blijkt de loodzware, gigantische douchewand een uitdaging. “Dit is de nagel aan onze doodskist. Maar moeilijk gaat ook, dat is ons motto.” Ze schakelen de hulp in van twee krachtpatsers, neef Bo en Broer Gilles, om de wand boven te krijgen.

Ana & Enis kiezen voor, hoe kan het ook anders, een echte gezinsbadkamer. “Momenteel moeten we ons 5 uur op voorhand beginnen klaarmaken om iedereen op tijd klaar te krijgen”, lacht Ana. Ze willen dus een bad én een douche, geen overbodige luxe voor een groot gezin. Wanneer Ana & Enis de leidingen willen testen, hoort Enis duidelijk water stromen en druppelen in de kelder… “Dit kan niet waar zijn. Het water loopt langs de muren naar beneden in de woonkamer”, roept Enis. En de problemen blijven zich opstapelen, want wanneer Ana de afvoer eindelijk heeft aangesloten, loopt het mis bij de installatie van de badkraan.

Niet voor publicatie:

​ De foto's uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be of foto.dpgmedia.be.

Bovenstaande video kan je overnemen via deze embedcode: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/412245?automute=true&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>