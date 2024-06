Schiet cupido An Lemmens raak? Zes B&B-uitbaters gaan op zoek naar de ware liefde in B&B Zoekt Lief

Deze zomer trakteert VTM weer op een dagelijkse dosis intriges, romantiek en drama in het nieuwe seizoen van B&B Zoekt Lief. Zes B&B-uitbaters wagen zich aan een heus liefdesavontuur vol ontembare vlinders, intense verlangens en - misschien ook wel - onbeantwoorde liefde. Jelmont (62, Portugal), Erika (59, Italië), Katy (52, Nederland), Bart (55, Tenerife), Anthony (28, Tenerife) en Patricia (39, Curaçao) openen vol overgave hun harten voor een bijzondere partner die hun buitenlands paradijs onder de zon compleet kan maken. Schiet cupido An Lemmens raak? Wordt het een hete zomer of krijgen we koude nachten?

An Lemmens: “Als matchmaker van dienst ben ik er helemaal klaar voor om op zoek te gaan naar sprookjesachtige romances. Van de schilderachtige landschappen van Italië tot de tropische stranden in Curaçao, ook dit seizoen bewijst dat liefde altijd een weg vindt, zelfs in de meest onverwachte paradijzen. Ik maakte kennis met toffe, gepassioneerde B&B-uitbaters, elk met een uniek verhaal en een hart vol verlangens. Tijdens mijn reis was ik niet alleen getuige van op hol geslagen vlinders en hartstochtelijke ontmoetingen, maar ook van diepgaande emoties en tranen. Wie is er klaar voor een avontuur vol passie, verrassing en romantiek?”

Deze zes mannen en vrouwen gaan op zoek naar ware liefde in een nieuw seizoen van B&B Zoekt Lief:

Jelmont (62) – B&B Kairos Casa Grande (Portugal)

Jelmont was jarenlang een druk bezette en succesvolle fysio- en psychotherapeut. Enkele jaren geleden besloot hij het roer radicaal om te gooien en vond hij zijn weg naar het zonovergoten Portugal, waar hij nu met trots de B&B-villa Kairos Casa Grande uitbaat. Jelmont is een sportieve, creatieve en sociale levensgenieter die elke nieuwe dag met open armen bewandelt. Hij houdt van passionele vrouwen die weten wat ze willen. Ondanks zijn Nederlandse roots, heeft Jelmont een boon voor Vlaamse vrouwen. “Die taal alleen al, ik vind dat zo mooi. Ook zijn Vlaamse vrouwen veel charmanter en verfijnder dan andere dames”, vertelt Jelmont. De Nederlandse B&B-uitbater is vastberaden om zijn charme in de strijd te gooien en op zoek te gaan naar de ware liefde.

Erika (59) - B&B Amoliv (Italië)

In het glooiende Toscaanse landschap tussen de grillige olijfbomen woont ‘olijfboer’ Erika die leeft voor gastronomie en reizen. Haar jeugd bracht ze door in Oostende, waar haar ouders een hotel runden. Op negentienjarige leeftijd volgde ze de liefde van haar leven en verhuisde ze naar het charmante Italië. Met trots baat ze er B&B Amoliv uit. Het verwennen van haar gasten in de B&B combineert ze met haar passionele beroep als ‘olijfboer’. Erika is op zoek naar een intelligente metgezel met een rijkgevulde, culturele bagage. “Ik hoop mijn soulmate te vinden waar ik de rest van mijn leven mee kan doorbrengen”, klinkt het.

Katy (52) – B&B d’Ouwe Schuure (Nederland)

Net over de Nederlandse grens woont Katy, een Vlaamse vrouw afkomstig uit Knokke. Sinds 1990 ontvangt ze reizigers in haar authentieke gastenverblijf d’Ouwe Schuure. De zaak combineert 7 mooie gastenkamers met een gezellig restaurant waar Vlaamse, Franse én Nederlandse klassiekers op het menu staan. Katy is een sociale gastvrouw met het hart op de tong. Haar gasten beschouwt ze als vrienden en iedereen voelt zich dan ook onmiddellijk thuis. "Mijn B&B is meer dan alleen een plek om te verblijven; het is een thuis weg van huis", zegt Katy. Wanneer Katy niet aan het werk is, kan je haar terugvinden in haar zonnige tuin met een glaasje cava in de hand.

Bart (54) - Westhaven Bay Hotel (Tenerife)

Bart woont al zo’n anderhalf jaar op het zonnige eiland Tenerife. Het aangename klimaat en de ontspannen, Spaanse vibes hebben zijn hart gestolen. Bart is maître d’hôtel in Westhaven Bay, het grootste vakantieresort van het eiland. Hij is elke dag druk in de weer met het aansturen van zijn personeel en het culinair verwennen van zijn gasten in het restaurant. In zijn vrije tijd houdt Bart van sporten en lekker eten. De intelligente Bart is op zoek naar een sympathieke dame die hem wil vergezellen.

Anthony (28) – AirB&B-verhuurder (Tenerife)

Ook Anthony heeft zijn hart verloren aan het zonovergoten Tenerife. Samen met zijn vader verhuurt hij er AirBnB's en appartementen. Zo staat hij niet enkel in voor het overhandigen van de sleutels en het verwelkomen van de klanten, maar ook voor het onderhoud van de gastenverblijven. Op zoek naar een gezellige activiteit of een lekker restaurant in Tenerife? Anthony deelt met plezier de beste spots van Tenerife met de toeristen. Om nieuwe mensen te ontmoeten, verdient de jongeman ook nog een centje bij in strandbar Qomo. Helaas is hij er wel nog niet de vrouw van zijn leven tegengekomen. “Het is wel tijd dat er eindelijk eens iemand op mijn pad komt”, vertelt Anthony. “Ik ben klaar voor iets serieus.” Vindt hij dankzij B&B Zoekt Lief zijn amor?

Patricia (40) – B&B Salt Lake View Design Villa’s (Curaçao)

Op het eiland Curaçao, tussen de azuurblauwe wateren en parelwitte stranden, woont Patricia, een avontuurlijke West-Vlaamse met een grote passie voor horeca. Achttien jaar geleden volgde ze een bevriende topchef naar het tropische eiland om er in zijn restaurant te werken. Er moest niet veel gebeuren of ze had haar hart al verloren aan het eiland. Sinds 2018 is ze trotse eigenaar van B&B Salt Lake View Design Villa’s, waar haar gasten onder andere kunnen genieten van een verkoelend plonsje in het zwembad. Na twee jaar als single vrouw door het leven te stappen, is Patricia helemaal klaar om haar hart opnieuw open te stellen voor de liefde. Al is dat niet gemakkelijk op een eiland waar er voor elke 100 vrouwen slechts 86 mannen zijn. “Ik ben een hele zelfstandige vrouw, maar hier is de cultuur wel een beetje dat de man eigenlijk de baas moet zijn”, vertelt Patricia. Slaagt cupido An erin een eerlijke man voor haar te vinden die ook goed kan omgaan met kinderen? Patricia is namelijk de trotse moeder van een negenjarige zoon.

