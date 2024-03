Sanne van haar melk en een ontmoeting met de nieuwe koellega’s

In de eerste aflevering van Boer zkt Vrouw kwam melkveeboer Robbe (29) speciaal uit Zweden om zijn dates te leren kennen, maar op zondag 10 maart bevindt hij zich alweer op zijn boerderij tussen de Zweedse bossen in het uitgestrekte Föllinge. Nu is het aan Branko (23), Wesley (34) en Joffrey (25), de 3 mannen die door Robbe werden uitgenodigd om een week op de boerderij te komen logeren en te zien of ze er kunnen aarden. En Sanne, de 30-jarige Bocholtse melkveeboerin, probeert haar plaats te vinden tussen alle geïnteresseerde mannen. Geen evidentie voor de goedlachse jongedame, die al die aandacht niet gewoon is.

Na 8 jaar zonder man en zonder daten, bleek de confrontatie met zo veel kandidaten overweldigend te zijn. “Ik heb net de eerste ontmoeting met de mannen achter de rug en ik heb even een klein paniekaanvalletje gehad van how shit, wat gaat hier nu gebeuren? Ik had niet verwacht dat dat zo’n grote impact zou hebben, al die mannen rond mij”, vertelt Sanne, die van haar melk is. Dina Tersago heeft een alpacawandeling geregeld om het ijs te breken. Maar net wanneer Sanne terug wat op haar gemak is, staan er twee extra mannen op haar te wachten die er ‘s ochtends nog niet bij konden zijn. Zij moeten quasi meteen een verpletterende indruk maken, want op het einde van de dag moet Sanne kiezen welke 3 mannen ze graag beter leert kennen tijdens een weekje op haar boerderij.

Bekijk hier de preview:

De boerderij van Robbe ligt 600 kilometer van Stockholm en de rit door de natuur doet Branko, Wesley en Joffrey meteen wegdromen. Ondertussen staat de boer te popelen om zijn 3 favorieten te verwelkomen. “Dat gaat iets geven, ineens 3 mannen op mijn erf. Ik vind het ongelooflijk dat zij in België alles even achterlaten en naar hier komen. Ik kan niet goed vatten dat dat voor mij is”, zegt Robbe. De melkveeboer heeft zich recent bezeerd tijdens het werk, en dus komt het goed uit dat er deze week 6 helpende handen zijn. Branko, Wesley en Joffrey maken meteen kennis met hun toekomstige BFF’s: Robbes koellega’s.

Ondertussen heeft vleesveeboer Niels (32) in Gierle voor de eerste keer drie vrouwen in huis, en dat is voor de verlegen boer toch even wennen. Niels is nog volop bezig met de afwerking van zijn woning en dat heeft zo zijn gevolgen: er zijn nog geen deuren, er is geen licht en ook nog geen spiegel. Niels ziet zijn dames graag puur natuur, maar Sylvie (36), Lisa (27) en Astrid (26) behelpen zich om er toch op hun best uit te zien voor hun boer. Daarna is het echter werkendag. Astrids eerste boerderij ervaring kan tellen: ze mag met de bulldozer rijden. Geen evidentie voor iemand die nog maar net haar voorlopig rijbewijs heeft.

Of dat goed komt? Je ziet het in de tweede aflevering van Boer zkt Vrouw op zondag 10 maart om 19u55 bij VTM en op VTM GO.

Niet voor publicatie: