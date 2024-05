Sanne kiest niémand, Niels gaat voor Sylvie

Een onverwachte wending en een shockmomentje voor aannemer Robin en melkveeboer Boris, in Boer zkt Vrouw op zondagavond 5 mei bij VTM: tijdens het finale keuzemoment besloot melkveeboerin Sanne (33) met geen van beide mannen op romantische trip te gaan. Melkveeboer Niels koos dan weer voluit voor de 36-jarige Sylvie.

Net voor het keuzemoment verklaarde Robin nog zijn liefde voor Sanne aan Dina Tersago, maar het mocht niet baten. Op het moment van de waarheid kwam een boodschap waaraan noch Robin, noch Boris, zich verwachtte: “Het blijft voor mij toch wel moeilijk om me open te stellen dus daarom heb ik besloten om niet op romantische trip te gaan. Ik denk niet dat ik dat al aan zou kunnen. Ik ben mezelf hier tegengekomen. Ik vind wel dat ik al wat stappen heb gezet, maar ik besef dat ik nog niet ver genoeg sta en op dit moment is het voor mij ook gewoon nog vriendschappelijk dus ik wil ook niemand valse hoop geven.” Voor Sanne, Robin en Boris stopt het Boer zkt Vrouw-avontuur dus hier.

Bekijk hier het keuzemoment van Sanne:

Voor melkveeboer Niels (32) was de keuze best makkelijk. “Gewoon mijn gevoel volgen en gedaan”, vertelde hij tegen Dina Tersago voor hij richting Sylvie en Astrid trok. Astrids buikgevoel dat Niels meer voor Sylvie voelde, bleek te kloppen. “Ik had al dat vermoeden”, vertelde de sympathieke brunette. “Maar ik vond het heel tof en ik vind het mooi geweest. Ik ben ook gewoon wel blij dat ik het nu weet, en dat de ontlading eraf is. Als dat Niels zijn gevoel is, moet hij dat 100% volgen. Ik vind het superleuk dat we er een goede vriendschap aan overhouden. En soms is dat meer waard dan een goed lief”, sloot ze in schoonheid af.

Bekijk hier het vertrek van Astrid bij melkveeboer Niels:

