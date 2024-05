Sanne en Niels moeten harten breken tijdens finale keuzemoment

Op zondag 5 mei om 19u55 bij VTM, krijgen zowel Sanne als Niels presentatrice Dina Tersago over de vloer in hun melkveebedrijf. En dat betekent maar één ding: hun finale keuzemoment staat op het menu.

Na de dates die melkveeboerin Sanne (33) met boer Boris en aannemer Robin had, is het onzekerheid troef bij de mannen. De sympathieke heren hebben hun uiterste best gedaan om Sanne te charmeren maar zijn ze daar ook in geslaagd? Heeft ze haar hart dat op slot zat, een klein beetje op een kier kunnen zetten? Dina is benieuwd en trekt naar Bocholt voor het moment van de waarheid. Voor Sanne kleur bekent, is het Robin die open kaart speelt met Dina. “Ik sta der zot af”, bekent hij. Oftewel: Robin is tot over zijn oren verliefd op Sanne.

Bekijk hier de preview:

Op het erf van Niels (32) hangt een gespannen sfeer. “Het mag gaan komen”, zeggen zowel Sylvie als Astrid over het finale keuzemoment. Gelukkig doet Dina al vroeg haar entree. Astrids buikgevoel zegt dat Niels voor Sylvie zal kiezen, maar tot nu toe liet de boer niet in zijn kaarten kijken. De dames staan dan ook stijf van de spanning.

En terwijl Sanne en Niels harten breken, mag vlasser Bert (28) op stap met de 27-jarige Melissa uit Harelbeke. Het is zijn vierde en laatste date dus hopelijk zit het er boenk op. In Zweden koos Robbe (29) al voor de zes jaar jongere Branko en nu ze op romantische trip vertrekken kan de liefde eindelijk welig tieren. En Martijn (35), die mag twee keer op date. Eerst met claims handler Chrissy, die haar moment pakt, en dan met de Nederlandse boerendochter Lisanne. Zij neemt Martijn mee naar haar erf in Limbricht, waar hem meteen een keuring staat te wachten door Lisannes ouders. Van een stevige eerste date gesproken.

