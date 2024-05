Samen met Metejoor, Laura Tesoro, Jasper Steverlinck of Bart Peeters een hit scoren? VTM maakt de droom mogelijk in nieuwe, grootse show Lift You Up

Met zangtalent alleen geraak je niet altijd aan de top. In de gloednieuwe, grootse VTM-show Lift You Up geven vier Vlaamse topartiesten onbekend zangtalent een ongeziene kans. Zij gooien hún carrière in de strijd om een nieuwe carrière te lanceren. Metejoor, Laura Tesoro, Jasper Steverlinck en Bart Peeters gaan elk op zoek naar dat ene bijzondere zangtalent met wie het klikt. Niet zomaar een winnaar, maar die ene parel waarmee ze samen hun volgende hit uitbrengen, het podium delen en op tournee zullen gaan. Wie verovert samen met Metejoor, Laura, Jasper of Bart alle harten van Vlaanderen? Inschrijven voor deze nieuwe talentenshow kan vanaf nu via VTM.be.

Jasper Steverlinck: “Een beginnende artiest moet bijzonder goed omringd worden, want een muziekcarrière bouw je niet enkel op zangtalent. Als mentor wil ik al mijn ervaring, kennis en mijn entourage delen met mijn kandidaten om hen zo een eerlijke, onderbouwde carrièrestart te geven. Ik geloof erin dat je de werkwijze van muziek maken moet aanpassen aan de persoon. Zo behoud je de authenticiteit van de artiest en ontstaan er mooie dingen. Ik kijk ernaar uit een kandidaat met talent te zien evolueren naar een artiest.”

Metejoor: “Ik kijk enorm uit naar dit nieuwe en geweldige programma en ben heel benieuwd welke talenten dit nieuwe avontuur durven aangaan! Ik ben alvast bereid om hen een serieuze lift te geven in hun zangcarrière!”

Laura Tesoro: “Ik voel me waanzinnig vereerd dat ik deel mag uitmaken van Lift You Up! Ik kijk ernaar uit om mijn rol als mentor naar een ander niveau te tillen in dit programma. Naast het ontdekken van veel nieuw talent ben ik benieuwd naar de unieke samenwerkingen en de mooie momenten die dat gaat opleveren. Heb ik daar zin in? Heel veel.”

Bart Peeters: “Ik vind het super dat ik in Lift You Up mijn presentator-knop mag uitzetten en me volledig mag uitleven als muzikant. En dan mag ik ook nog eens samenwerken met mensen die ik allemaal heel graag zie. Ik heb ongelofelijk veel zin om er in te vliegen!”

Lift You Up is een origineel format dat bedacht en ontwikkeld werd binnen VTM. De show begint waar andere shows stoppen: vier bekende artiesten gaan via Lift You Up op zoek naar nieuw onbekend talent om hun nieuwste hit mee te scoren. Featuring them. Een muzikale collab die instant succes verzekert. Hoe de show er precies zal uitzien en welk parcours de kandidaten zullen afleggen, wordt later bekendgemaakt. Wie stijgt boven zichzelf uit en stoot door naar de finale? Welk duet tilt elkaar naar het hoger level? Wie krijgt via Lift You Up een vliegende muzikale start?

Bekijk de oproep hier:

De opnames van Lift You Up gaan dit najaar van start. De show is in 2025 te zien bij VTM.

