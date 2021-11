Sam Gooris wordt van zijn dramaqueen gedrag bevrijd in 'Hoe Zal Ik Het Zeggen?'

In Hoe Zal Ik Het Zeggen? van maandag 22 november om 20u35 bij VTM ontmoet Jens Dendoncker Elton. Hij is al 20 jaar onafscheidelijk van zijn vrouw Evelien en samen met hun twee kinderen vormen ze een gelukkig gezin. Met ups en downs, want vorig jaar werd bij Evelien borstkanker vastgesteld. Na een zware chemobehandeling en een preventieve amputatie van beide borsten stelt ze het nu goed. Maar ze is heel onzeker over haar nieuwe lichaam. Volledig onterecht volgens Elton. Dat wil hij haar dan ook op gepaste wijze laten weten: Evelien wordt als VIP uitgenodigd op een exclusieve modeshow. Bij aankomst moeten Véronique De Kock en Laura Tesoro plaats ruimen: de horde fotografen willen enkel de mooie Evelien voor hun lens. Wanneer een onhandige serveerster struikelt en Evelien volledig onder de gazpacho hangt, neemt Benoit, de couturier van dienst, Evelien onder zijn vleugels. Hij trekt haar mee in een onvergetelijk moment, waarbij de emotionele boodschap duidelijk aankomt…

54% van de studenten neigt naar problematisch alcoholgebruik. Sommigen hebben zelfs regelmatig een black out, zoals Yannick. Zijn vrienden Lennert en Ferre willen hem graag een wake up call geven en trommelen Jeroen Verdick op om dat zwarte gat van een week geleden eens op te vullen. Hij organiseert een heus hardcore gabberfeestje met alles erop en eraan. En Yannick? Die herinnert zich helemaal niet dat hij een week eerder toestemming gaf om dat feestje in zijn tuin te geven. De party barst los en wanneer ook de politie hem komt confronteren met zijn zogenaamde black-out wordt het pas echt gênant voor Yannick. Af en toe eens wat minder drinken. Is dat geen goed advies?

En dan is het tijd om Sam Gooris te laten weten dat hij wat minder de dramaqueen moet uithangen. Zijn kinderen Shania en Kenji worden dagelijks geconfronteerd met hun papa die voor het minste een gat in de lucht springt van het schrikken. Shania verduidelijkt: “Je moet er maar naast gaan staan - hij heeft je niet zien aankomen - en dan verschiet hij keihard. Hij roept ook steeds dat hij ooit eens een hartinfarct zal krijgen.”

Jens en Co to the rescue: in het AZ Klina van Brasschaat moet Sam zogezegd een standaard medisch onderzoek ondergaan. Hij wordt echter onderworpen aan een uitputtende fysieke proef en de professor cardiologie komt al snel tot een schrikwekkende ontdekking: hartruis! Sam moet meteen een nacht in observatie blijven. Of dát goed is voor zijn hart, zal nog moeten blijken.

Hoe Zal Ik Het Zeggen? op maandag 22 november om 20u35 bij VTM en ook op VTM GO .