Sam en Sergio slaan ín een vlucht óp de vlucht in Het Jachtseizoen

“Mensen zeggen vaak: het is maar een spel. Ja mijn botten! Ik verlies niet graag van kinderen.” Met deze niet mis te verstane waarschuwing van Sergio is de toon meteen gezet in de eerste aflevering van Het Jachtseizoen op donderdag 1 september om 20u35 bij VTM. Sergio probeert samen met zijn “copain” Sam Gooris vier uur lang uit de klauwen te blijven van jagers Laura Tesoro, Jamie-Lee Six en Maarten Cop. En daarvoor spaart het duo kosten noch moeite. Dat Sergio niet snel nog een vliegtuig zal nemen, daar zijn de jagers van overtuigd. “Want die heeft vijf noodlandingen op anderhalf jaar meegemaakt.” Maar dan kennen ze Sergio niet goed… Hij trekt samen met Sam richting Kiewit, waar ze letterlijk de vlucht inzetten in een sportvliegtuigje. Kunnen de jagers hen op tijd in de boeien slaan?

Het is de Citadel van Diest die na elf jaar leegstand dienst doet als uitvalsbasis voor de jagers. Sam en Sergio ontsnappen er uit hun cel en slaan vier uur lang op de vlucht. “Een grote zwakte voor ons is het prachtige weer”, klinkt het bij hen. “We gaan sowieso voorbij een terras komen en blijven plakken. Eén is twee, twee is drie en patat. Daarin hebben we het karakter van een schotelvod.” Sam en Sergio mochten vooraf twee liften regelen, maar krijgen verder niets. Geen gsm, geen geld, geen hulpmiddelen. Alle hulp van toevallige voorbijgangers én een serieuze dosis creativiteit zijn dus welkom. Eén ding wordt al snel duidelijk: geen plan is te gek om de jagers te slim af te zijn…

In hun high tech minivan en met een GPS-tracker die elke 10 minuten de locatiegegevens van de boeven doorstuurt, proberen Laura, Jamie-Lee en Maarten hun prooien telkens een stap voor te zijn. Die strategie leidt hen tot in Linden, de thuishaven van Sergio. In een gigantisch maïsveld proberen de mannen zich verscholen te houden voor de jagers. Kronen ze zich tot ontsnappingskoningen of worden ze genadeloos geklist? Het Jachtseizoen belooft een spannend kat- en muisspel.

Niet voor publicatie:

De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be of foto.dpgmedia.be.