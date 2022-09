Saartje Vandendriessche, Maksim Stojanac en Jamie-Lee Six kruisen de pijlen in de eerste voorronde van BV Darts

Met krachtige stage names, vurige walk ons, flashy shirts, bitsige rivaliteit, en tonnen ambiance groeit darts stilaan uit tot dé nationale volkssport nummer één. We have darts in our hearts, en dat geldt eens te meer voor de 12 bekende Vlamingen die aan ‘de oche’ gaan staan in BV Darts, donderdarts 8 september om 21u30 bij VTM 2. Wie gooit zonder verpinken een ooone-hundred-and-eiiiiiiiightyyy en wint de felbegeerde wisselbeker, die nu nog in Andy Peelmans vitrinekast staat te blinken? De strijd om de titel wordt dit keer bevochten in een groots toernooi met extra veel zenuwslopende rondes.

Saartje Vandendriessche, Maksim Stojanic en Jamie-Lee Six bijten de spits af

Saartje ‘The Force’ Vandendriessche, Maksim ‘Mad Maks’ Stojanac en Jamie-Lee ‘Triple Six’ Six kruisen voor een uitzinnig publiek de pijlen in poule 1 van de eerste voorronde. Ze trakteren niet alleen op thrillers van wedstrijden, maar nemen de kijker ook mee tijdens hun voorbereiding en trainingen door Kim ‘The Hurricane’ Huybrechts himself.

Ze is energiek, sportief en strijdvaardig, maar is ze ook accuraat, trefzeker en loepzuiver? Tijdens de eerste trainingen blijkt dochter Mille een groter darttalent dan Saartje. Gelukkig is daar Andy Peelman to the rescue. Leert hij Saartje op de triple 20 mikken?

Bekijk de preview hier:

Zingen, dansen, acteren en presenteren: hij kan het allemaal. Maar kan hij ook darten? Maksim blijft bij zijn leest en steekt vooral veel energie en trainingsuren in het voetenwerk van… zijn walk on. Watch out, Dancing Dimi!

Ze is razend populair als actrice en content creator, maar sluit de dartwereld haar ook in de armen? Jamie-Lee doet haar bijnaam - Tripple Six, het getal van de duivel - alle eer aan en verweert zich als een duivel in een wijwatervat. Een duivel op crocks, weliswaar. Haar lief en trainingsbuddy Frank raakte zelf verslaafd aan het spel, en daagt Jamie-Lee tijdens het trainen uit voor een gedurfde weddenschap. Daar krijgt al snel iemand spijt van…

Wedstrijdverloop:

Eerste voorronde: in iedere poule nemen drie BV-darters het tegen elkaar op, twee deelnemers gaan door naar de volgende ronde.

​ ​ ​ ​ ​ ​ Poule 2 :

​ ​ ​ ​ ​ ​ Poule 3 :

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Poule 4 :

Tweede voorronde : in iedere poule nemen vier BV-darters het tegen elkaar op, er valt telkens één deelnemer af.

BV League : de zes overgebleven BV-darters spelen in alle mogelijke wedstrijdcombinaties, dit resulteert in een ranking.

De vier beste darters uit de BV League spelen de finale.

Sportjournalist Matthias Devlieger en onze Belgische darttrots Kim ‘The Hurricane’ Huybrechts voorzien de wedstrijden van commentaar, Sean Dhondt is de John McDonald - de ceremoniemeester, dus - van dienst.

Niet voor publicatie:

De preview is over te nemen via deze embedcode: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/325937?automute=true&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></di

De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be of foto.dpgmedia.be.