Ruth Beeckmans ontpopt zich tot boerin én marktkramer in ‘Boer Coppens’ 

In ‘Boer Coppens’, maandag 11 december bij VTM, proeft Ruth Beeckmans van het boerenbestaan. Samen met farmsitter Mathias Coppens staat ze tijdelijk aan het roer van het gemengd veebedrijf Van Eigen Kweek in Kaprijke, terwijl boer Benny en boerin Sarah van een welverdiend weekendje weg genieten.

Ruths ervaring met het boerenbestaan beperkte zich tot nu toe tot het rapen van paaseitjes Maar nu verzamelt ze in ‘Boer Coppens’ met veel plezier de verse eieren van de legkippen, melkt ze als een volleerd boerin de koeien en kruipt ze achter het stuur van een tractor alsof ze nooit iets anders gedaan heeft. Al laten boer Coppens en boerin Beeckmans ook ei zo na enkele kippen ontsnappen, keert hun maag wanneer ze de kippenren uitmesten en breekt het angstzweet hen uit wanneer ze oog in oog staan met een hongerige stier. Alsof dat allemaal nog niet genoeg hooi op de vork is, staan de twee bij het krieken van de dag op om versgemaakte producten te verkopen op de markt. Al snel wordt duidelijk dat er naast een boer, ook een marktkramer in Mathias schuilt.

Bekijk de preview hier:

Tussen het voederen van de koeien en het verkopen van verse rijstpap door, maken Mathias en Ruth tijd voor een openhartige babbel. Zo vertelt Ruth in een aangrijpend gesprek hoe ze met het verlies van haar man Garry omgaat. Ook heeft ze het met Mathias over de speciale band met haar broer, die 11 jaar geleden naar het verre Australië emigreerde.

Bekijk de preview hier:

