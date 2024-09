Ruth Beeckmans, Helmut Lotti, Zita Wauters, Manu Van Acker en Tine Embrechts zetten hun eerste stappen als stagiaires verpleegkunde

De opnames voor het nieuwe seizoen van ‘Een Echte Job’ zijn gestart. Ruth Beeckmans, Helmut Lotti, Zita Wauters, Manu Van Acker en Tine Embrechts volgen momenteel een pittige stoomcursus verpleegkunde om nadien hun eerste stappen in de zorgsector te zetten. De vijf bekende Vlamingen zullen intensief meedraaien op een afdeling van het UZ Leuven, één van de grootste ziekenhuizen van Europa met bijna 10.000 medewerkers. Welke afdelingen dat worden, blijft nog even geheim.

Op hun nieuwe werkplek ontdekken Ruth, Helmut, Zita, Manu en Tine hoe bijzonder, uitdagend en emotioneel het is om met hart en ziel voor patiënten te zorgen. Begeleid door toegewijde verpleegkundigen van het ziekenhuis staan ze dag en nacht klaar voor hun patiënten, zijn ze de ogen en oren van de artsen en proeven ze van de zorg in al haar facetten. Verpleging is een job met een roeping, maar is het ook iets voor vijf bekende Vlamingen? Uit welk hout zijn deze stagiaires verpleegkunde gesneden? En zijn ze klaar voor deze carrièreswitch? Ze stappen in ieder geval in een rollercoaster van spanning, passie en diepgaande emoties. Het nieuwe seizoen van Een Echte Job zal vanaf 2025 te zien zijn bij VTM. Een precieze uitzenddatum wordt later bekendgemaakt.

Ruth Beeckmans: "Al van kleins af aan ben ik gefascineerd door de medische wereld. Elk programma waar een operatie in werd uitgevoerd, wilde ik van begin tot einde zien. Als kind droomde ik er dan ook van om chirurg te worden. Mijn leven nam een andere wending, nu kan ik er hoogstens één vertolken in één of andere reeks. Naast de 'wetenschappelijke' kant trekt ook de menselijke kant van 'Een Echte Job' mij heel erg aan. Zorg mogen dragen voor mensen, vaak op de meest kwetsbare momenten in hun leven."

Manu Van Acker: “Ik heb een eindeloos respect en bewondering voor de medische sector en ben super benieuwd hoe het gaat zijn om er zelf deel van uit te maken. Het is uitkijken naar het contact met de patiënten en vooral naar de bagage die ik ga opdoen. Ik kan niet wachten!”

Helmut Lotti: “Ik kan niet goed tegen bloed en ben totaal ongeschikt voor zaken die een fijne motoriek vragen zoals het geven van spuiten of het afnemen van bloed. Maar voor mensen zorgen ligt wel in mijn aard en niet stilzitten ook. Daarnaast heb ik een luisterend oor, praat ik graag met mensen en ga ik daarbij weinig tot niks uit de weg. Dus ik hoop vooral mezelf nuttig te kunnen maken met die dingen waar ik wél goed in ben.”

Zita Wauters: “Ik heb enorm veel respect en bewondering voor verpleegkundigen en het harde werk dat zij dagelijks uitvoeren. Door in hun schoenen te stappen, hoop ik niet alleen te ervaren wat zij doormaken, maar ook mijn steentje bij te dragen. En ik wil vooral nog eens laten zien hoe belangrijk hun werk is. Daarnaast is dit een unieke kans om mezelf uit te dagen in een compleet nieuwe omgeving tussen deze zorghelden!”

Tine Embrechts: “Ik kijk echt uit naar mijn deelname aan ‘Een Echte Job’. Ik vind mijn eigen werk fantastisch en weet hoe belangrijk het kan zijn voor mensen, maar door in de verpleging mee te draaien, heb ik het gevoel dat ik echt iets wezenlijks kan betekenen en mensen kan helpen. Het is ook best spannend – ik vraag me af hoe ik ga reageren op alles daar. Maar ik ben sociaal en help graag mensen, dus dat komt wel goed! (lacht) Bovendien kijk ik ernaar uit om mijn medische kennis bij te spijkeren. Wie weet komt die kennis van pas als er ooit iets gebeurt in mijn omgeving. Ik moet bijvoorbeeld nog leren hoe bloeddrukmetingen precies werken, maar daar komt dus snel verandering in.”

