Ruth Beeckmans en Frances Lefebure zoeken singles met een beperking of stoornis voor het tweede seizoen van Cupido Ofzo

Binnenkort gaan de deuren van het datingbureau in Cupido Ofzo opnieuw open! Daarin worden singles met een beperking of stoornis ondergedompeld in de wondere wereld van daten. Dit keer nemen Ruth Beeckmans en Frances Lefebure als gloednieuw duo Cupido’s pijlen in eigen handen. De dames hebben nog enkele plaatsjes over in hun datingbureau en lanceren daarom vandaag een oproep. Singles met een beperking of stoornis die graag de liefde tegenkomen, kunnen zich inschrijven via https://vtm.be/schrijf-je-in-voor-cupido-ofzo .

Frances Lefebure: “Zoals iedereen weet ben ik de grootste supporter van de liefde. Voor iedereen. Ik ben dus ontzettend gelukkig dat ik mij mee met Ruth kan inzetten voor de toekomst van enkele mensen die hun geluk zoeken in ons datingbureau. Ik zal er alles aan doen om dat tot een mooi einde te brengen.”

Ruth Beeckmans: “Vorig seizoen schoot Cupido meermaals raak en dat was zo schoon en hartverwarmend om te zien! Ook dit keer helpen we kandidaten met hun zoektocht naar een prins of prinses op het witte paard. Ik ben nu al benieuwd naar de tortelduifjes voor wie Frances en ikzelf activiteiten op maat mogen uitstippelen om de ontluikende liefde te doen bloeien.”

Bekijk de volledige oproep hier:

Cupido Ofzo is een format van het productiehuis Roses Are Blue. Wanneer het programma wordt uitgezonden, is nog niet bekend.

Niet voor publicatie :

Interviews met Ruth Beeckmans & Frances Lefebure worden op een later moment ingepland.

De foto uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be of foto.dpgmedia.be

De bovenstaande video is over te nemen via deze embedcode: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/236550?automute=true&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>