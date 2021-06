Ruth Beeckmans, Davy Parmentier en Bart Peeters vervoegen An Lemmens als gloednieuw drietal aan de jurydesk in Belgium’s Got Talent

Het grootste free podium van het land gaat weer open! Het nieuwe seizoen van Belgium’s Got Talent, de ultieme talentenjacht waarin naar alle soorten talent wordt gezocht, is in de maak. Dit seizoen waait er een nieuwe wind door de jury. An Lemmens neemt voor de 4de keer plaats aan de jurydesk en krijgt versterking van drie kersverse juryleden: muzikale duizendpoot Bart Peeters, talent spotter Davy Parmentier en actrice Ruth Beeckmans. Samen hebben ze de touwtjes in handen en oordelen ze over de talloze unieke acts die de revue passeren. Van verbazingwekkende goocheltrucs tot spectaculaire stunts en knotsgekke acts: alles kan en alles mag. Is deze gloednieuwe jury klaar voor zoveel talent?

Ruth Beeckmans neemt voor het eerst plaats achter de golden buzzer. Ze is een podiumbeest eerste klasse, denkt out-of-the-box en voelt als entertainer perfect aan wat een publiek wil. Ook Bart Peeters is van vele markten thuis. Als veelzijdig muzikant, bevlogen acteur en opgewekt tv-presentator weet hij al heel wat jaren een publiek te boeien. Tot slot is Davy Parmentier, creatief directeur van VTM, een expert in het herkennen van talent. Al 10 jaar gaat hij achter de schermen op zoek naar persoonlijkheden die de aandacht van een publiek kunnen wegkapen. Met zijn tonnen entertainment ervaring zorgt hij voor de nodige kritische noot. Samen met ervaren jurylid An Lemmens vormen zij een frisse, nieuwe jury voor het gloednieuw seizoen van Belgium’s Got Talent.

Bekijk hier de video met de nieuwe jury:

Ruth Beeckmans: “Ik kijk uit naar welke talenten mensen bij zichzelf ontdekt hebben tijdens de lange coronapauze en vind het een eer dat ik ze voor het eerst te zien ga krijgen als jurylid. Ik stap met een open blik in dit avontuur en ik laat het allemaal op mij afkomen. En oh ja, ik ben ook wel benieuwd naar Davy, mijnen baas. Als hij even streng is voor de deelnemers als voor ons, dan halen ze maar beter alles uit de kast (lacht)!”

Bart Peeters: “Ik werk al een leven lang samen met heel veel mensen in allerlei combinaties en in allerlei disciplines. Allen blinken ze uit in hun vakgebied, dus het zou best wel eens kunnen dat ik talent kan herkennen (lacht). De acts die we voorgeschoteld krijgen, gaan alle kanten uit en daar hou ik van. Ik denk nooit in vakjes, het is niet wat het is, het is wat je er mee doet.”

Davy Parmentier: “Ik ben enorm blij om aan dit avontuur te mogen meewerken. De mooiste momenten aan televisiemaken zijn de momenten waarop je nieuwe talenten ontdekt. Dat kon ik de voorbije 10 jaar ervaren als creatief directeur, achter de schermen. Dat nu ook op het scherm doen, vanop de eerste rij, voelt heel spannend. Ik heb in al die jaren veel talent zien passeren. De lat ligt dus bijzonder hoog. Kandidaten zullen echt wel straf uit de hoek moeten komen om mij te verrassen. En met An, Ruth en Bart dicht bij mij heb ik ook een ideaal excuus om die drie kastarts extra in de gaten te houden (lacht)!”

An Lemmens: “Ik kijk uit naar het nieuwe talent dat we te zien gaan krijgen. Na een moeilijk jaar weet ik zeker dat zowel publiek als deelnemers staan te springen om opnieuw te kunnen genieten van optredens. Dat ik het gezelschap krijg van kersverse juryleden Davy, Bart en Ruth maakt het alleen maar spannender. Ruth en ik hopen al jaren op een programma samen, dus dit is een droom die uitkomt. Bart gaat de boel ronduit charmeren en Davy gaat er tegen moeten kunnen dat we af en toe eens een ferme steek uitdelen (lacht).”

De opnames van Belgium’s Got Talent gingen gisteren, maandag 28 juni, van start. Koen Wauters is opnieuw present in duopresentatie met Laura Tesoro. Tijdens deze talentenjacht strijden sensationele acts over verschillende disciplines heen voor een prijzenpot van maar liefst 50.000 euro. Het nieuwe seizoen van Belgium’s Got Talent is dit najaar te zien bij VTM.

