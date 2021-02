Ruim 40 artiesten van bij ons coveren de populairste songs van 8 Belgische muziekiconen in het nieuwe VTM-programma The Best Of

In een jaar waarin de Belgische muzieksector het hard te verduren kreeg, blijft VTM de artiesten van eigen bodem een hart onder de riem steken. Niet alleen met het nieuwe seizoen van Liefde voor Muziek dat op 15 februari start en volledig Belgische kleurt. VTM kondigt vandaag, bij de start van De Week Van De Belgische Muziek, ook een volledig nieuw muziekprogramma aan: The Best Of. Daarin worden 8 muziekiconen, onder wie Axelle Red, Dimitri Vegas & Like Mike, De Kreuners en Gorki, verrast met een privéconcert van collega-artiesten van eigen bodem. En dat als ultiem eerbetoon. An Lemmens wordt de host van The Best Of, de opnames gaan volgende maand van start in de meest iconische muziektempel van het land: de Ancienne Belgique.

An Lemmens zet in The Best Of elke aflevering een ander muzikaal icoon in de spotlights. Onder hen alvast Axelle Red, Dimitri Vegas & Like Mike, De Kreuners en Gorki, de band van wijlen Luc De Vos. Via een ruime bevraging bij de Vlaamse bevolking werden de vijf populairste nummers van elk icoon gekozen en die worden onder handen genomen door vijf collega-artiesten. Tijdens een uniek privéconcert in een al even unieke setting van de verlaten Ancienne Belgique brengen zij hun performance voor de centrale gast.

Wat zijn de favoriete songs van de Vlaming? Welk nummer is voor hen de absolute nummer 1? Naast de verrassende live optredens van tal van collega-artiesten - in totaal zullen ruim 40 artiesten op het podium staan - gaat The Best Of ook backstage bij de voorbereidingen en delen bekende en onbekende Vlamingen de top 5 van hun icoon in de VoxBox. Ook intimi doen hun opvallendste verhalen over de centrale artiest uit de doeken.

An Lemmens: “Als muziekliefhebber in hart en nieren, voel ik me vereerd dat ik van op de eerste rij mag meemaken hoe de publieksfavorieten uit de indrukwekkende carrières van Belgische trotsen als Gorki, Axelle Red e.a. worden vertolkt door andere artiesten die een speciale band met hen hebben, om de verhalen te horen hoe deze nummers tot stand zijn gekomen, om meegenomen te worden op een ongetwijfeld indrukwekkende trip down memory lane die me mee zal voeren langs menig podium en backstage met bijhorende sappige verhalen.“

De artiesten die centraal staan in The Best Of zijn niet van de minste. Met Axelle Red, Dimitri Vegas & Like Mike, De Kreuners en Gorki lost VTM alvast de eerste kleppers. Welke vier namen er nog volgen, wordt later bekendgemaakt. Hun aflevering belooft een avond vol verrassingen: prijken hun grootste hits bovenaan de lijst van favorieten van de Vlaming? Of zorgen die voor verrassingen? Welke collega-artiesten brengen een eigen versie van hun grootste hits? Het enige wat de centrale artiesten en hun entourage hoeven te doen is: sit back and relax.

Walter Grootaers, De Kreuners: ”Heel benieuwd wie er op onze ‘Best Of’ van de partij gaan zijn en welke nummers ze zullen coveren. Ik vind het een geweldig idee, zo zijn we als groep nog eens samen zonder dat we moeten spelen. Ook een perfecte opwarmer voor onze eigen optredens: nu kunnen we nog eens zien hoe onze songs eigenlijk écht moeten gespeeld worden.”

Dimitri Vegas & Like Mike: “We zijn super excited om te zien welke collega’s een eigen draai gaan geven aan onze nummers en hoe ze dat gaan doen. Meestal krijgen wij de vraag om een remake of remix te maken van een bekende plaat en nu is het eens andersom. We zijn dus heel benieuwd hoe zij onze beats gaan omzetten naar misschien wel een akoestische of rock versie (lacht). En natuurlijk ook naar welke vijf nummers het populairst zijn bij de kijkers!”

Axelle Red: “Ik ben benieuwd naar de muzikale verrassingen die ik in The Best Of te horen zal krijgen en kan alleen maar dankbaar zijn dat mijn songs een eigen leven blijven leiden. Soms wil ik in de hoofden van de mensen kunnen kruipen om te weten welk verhaal ze erbij horen... en dat verhaal verandert telkens in de tijd.”

Ook Gorki, de band van wijlen Luc De Vos, krijgt een eerbetoon en ziet hoe hun vijf populairste songs door collega’s een nieuwe sound krijgen. Vriend Herman Brusselmans neemt samen met de bandleden van Gorki plaats in de Ancienne Belgique voor een emotionele trip down memory lane.

Herman Brusselmans: “Luc wordt blijvend betreurd, wordt nog steeds gemist, hij was een begenadigd schrijver van muziek en songteksten, en laten we zeker ook niet vergeten: hij was een grootse literaire auteur.”

Erik Van Biesen, Gorki: “Ik kijk uit naar de remixen en de aanpak van de songs van Gorki. Met een andere stem en muzikale bewerking gaan Vos zijn teksten voelbaar anders binnenkomen. Echt iets om naar uit te kijken!”