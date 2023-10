Rondjes draaien in de lucht? Ian Thomas en Gers Pardoel bedenken ‘waterdicht’ helikopterplan in Het Jachtseizoen

Jagers Laura Tesoro, Julie Van den Steen en Nora Gharib zetten zich schrap voor de laatste jacht. Morgen, woensdag 25 oktober om 20u35 bij VTM moeten ze zangers Gers Pardoel en Ian Thomas zien te klissen. Kunnen ze zich verwachten aan een slim doordacht boevenplan of wordt het eerder een improvisatiespel? “We zijn niet bang om van ons plan af te wijken”, klinkt het bij de boeven. “We will always find a way.” Slagen ze erin om deze stoere taal om te zetten in daden? Julie gelooft er alvast niet in: “We gaan die twee een toontje lager laten zingen!”

Aan de ingang van het kasteel van Horst staat een eerste handlanger hen al op te wachten. Hij heeft materiaal bij om de jagers te saboteren. Een ketting rond de banden van het jagersbusje, een slot rond de toegangspoort en de mannen zijn klaar om te vertrekken richting hun volgende lift. Kunnen ze met deze sluwe sabotage voldoende tijd winnen van de ervaren jagers?

Intussen scherpen de heren hun helikopterplannen verder aan. Ze willen richting Hasselt vliegen, maar dan meteen terugkeren naar de luchthaven en hun offline modus inschakelen. “We blijven gewoon een beetje in de lucht hangen”, lachen de boeven. “Een beetje links, een beetje rechts.” Het klinkt als een waterdicht plan, maar is het dat ook? Volgen de jagers het logische pad of denken ze toch een stap vooruit?

Bekijk hier de preview:

