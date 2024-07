Romantische momenten, maar ook grote ergernissen en jaloezie in B&B Zoekt Lief

In een nieuwe week van B&B Zoekt Lief wordt er hard gewerkt, maken nieuwe vrijgezellen hun entree en worden er belangrijke knopen doorgehakt. In Tenerife barst bij vrijgezellen Natje en Wendy de strijd om Bart én de koksmuts los. Ze willen Bart verrassen met een heerlijke maaltijd. Wendy heeft een koksmuts meegenomen, maar Natje is teleurgesteld omdat het er maar één is.“Ofwel is het allebei ofwel niemand. Ik vind dat een beetje raar”, klinkt het bij Natje.

In het idyllische Toscane maakt Erika volop gebruik van haar extra mankracht. Na enkele klusjes in de olijfgaard storten de mannen zich op het schoonmaken van het zwembad. Ondertussen rust Erika uit in haar ligstoel. “Dat is wel gemakkelijk hé”, zegt Pascal. “Die mannen zich een beetje laten uitsloven voor jou, dat is niet mis”, lacht Erika. “Jammer dat het niet altijd zo is.” Ook in Curaçao wordt er hard gewerkt. Terwijl Kurt toont wat hij allemaal in huis heeft, maakt nieuwe vrijgezel Sam zijn intrede bij Patricia. Sam is alvast laaiend enthousiast. “Ik denk wel dat ik verliefd op haar zou kunnen worden”, vertelt hij. “Ik heb niet graag een barbiepop, er mag wel wat spice in zitten. Ik vind dat een toffe griet.”

Ook in Portugal brengt B&B-uitbater Jelmont alles in gereedheid om zijn nieuwe gast te ontvangen. Hij verrast Rose met een bijzonder cadeau. In Sluis leren Katy en nieuwkomer Peter elkaar beter kennen tijdens een romantische strandwandeling. Peter laat er geen gras over groeien en strooit meteen met complimenten. “Heb je thuis een spiegel?”, vraagt hij. “Als je daarin kijkt, zie je een mooie vrouw. Ik hou ook wel van je aanpak, dat je al zoveel jaren deze b&b runt. Ik vind je een ijzersterke vrouw.” Intussen blijft Stefaan alleen achter in de b&b. Zodra Katy terugkeert, moet hij haar dringend even onder vier ogen spreken…

Ook in Tenerife hangt er spanning in de lucht en worden er diepgaande gesprekken gevoerd. De dames delen openhartig hun gevoelens met elkaar en halen Anthony erbij. Is er een eerste exit in zicht of krijgt Anthony de kans het roer nog om te gooien?

