Romantische dates en intieme momenten, maar ook grote ergernissen in B&B Zoekt Lief 

Deze week staat B&B Zoekt Lief opnieuw garant voor de ultieme mix van emoties. In Spanje begint B&B-uitbater Wim zich stilaan meer en meer te ergeren aan het felle en uitbundige karakter van vrijgezel Valerie. “Ik sta niet vaak met mijn mond vol tanden, maar nu wel en ik weet niet of dat goed is. Onze Colombiaanse furie is misschien net iets te wild voor mij”, klinkt het bij Wim. Terwijl de dames gezellig samen paella maken onder het toeziend oog van Wim, escaleert de situatie. Valerie vindt dat Wim zich te veel bemoeit en snoert hem de mond…

Bekijk hier de video uit de aflevering:

In Brazilië bleven Nele en vrijgezel Peter vorige week alleen achter. Ze maken van elk moment gebruik om elkaar beter te leren kennen. Maar wanneer Peter een intieme massage plant voor Nele, wordt die abrupt verstoord door de komst van nieuwe vrijgezel Diego… Ondertussen groeien Niels en uitbaatster Alicia steeds dichter naar elkaar toe in Portugal. Alicia nodigt Niels uit voor een tweede date, waardoor Jonas alleen en met een knagend gevoel achterblijft. “Ik zou ook graag eens alleen met haar op stap gaan. Ik begin aan mezelf te twijfelen. Ben ik wel goed bezig?”, klinkt het bij Jonas.

Bij B&B-uitbaatster Mabel moet er vrijgezel Marc dringend iets van het hart over zijn concurrent. De bekentenis doet tranen vloeien. Worden de eerste harten gebroken? In de B&B van Sandra doet nieuwkomer Guy waar de andere vrijgezellen tot nog toe niet in leken te slagen: hij zorgt voor kriebels bij Sandra. Danny ziet zijn kansen zienderogen slinken. In de Franse Alpen gaat Frank op date met nieuweling Elsje, die hem verrast met een nauwkeurige analyse van zijn karakter…

