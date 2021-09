Roger van Damme in Snackmasters: “You’ll never forget Rogertje patissiertje!”

In de derde kwartfinale op maandag 13 september om 20u35 daagt Koen Wauters spring in ‘t veld Loïc Van Impe en patissier van wereldniveau Roger van Damme uit om de populaire Doritos Nacho Cheese zo goed mogelijk na te bootsen.

Roger slaagde er vorig seizoen niet in om de Giant van Marcelo Ballardin te overtreffen. Maar de wraak zal zoet zijn: “De trauma’s die ik in het vorig seizoen heb opgelopen, achtervolgen mij nog tot op de dag van vandaag. Maar ik heb enorm veel geleerd en dat vond ik ook zo leuk.” Ook Loïc blikt terug op zijn vorige deelname: “Toen was ik te hard aan het stressen op details, nu ga ik eerst naar de essentie.”

Hun opdracht bestaat erin om de knapperige tortilla chips op basis van pure maïs en hun bekende driehoekige vorm perfect na te bootsen. En dat met de iconische nacho cheese smaak. Roger heeft er enorm veel zin in en heeft zelfs tijd om een grapje uit te halen met Koen door hem een extra pikante versie voor te schotelen. En terwijl Koen ‘vonken en vuur’ spuwt, grapt Roger: “You’ll never forget Rogertje patissiertje!”

Bekijk de preview:

Bij Loïc is het niet de verhoopte snelle start. Hij blijft problemen hebben met de structuur van de chips die als ballonnetjes opzwellen wanneer hij ze frituurt.

Ondertussen leert Ruth Beeckmans de kneepjes van het vak in de Doritos fabriek van Veurne.

Slagen de chefs erin deze internationale topfavoriet exact na te maken? De uitdaging blijkt alweer moeilijker dan gedacht... Welke chef wordt door een jury van experten goed genoeg bevonden om door te gaan naar de halve finale?

Korte bio

Loïc Van Impe is foodvlogger en -blogger, presentator van verschillende culinaire tv-programma’s en auteur van verschillende kookboeken. Hij werd niet alleen opgeleid door zijn ouders en ontelbare kookboeken, hij heeft ook leren koken dankzij de miljoenen filmpjes die hij op televisie en online zag. Thuis in Tervuren kookt hij samen met zijn sous chef Björn.

Roger van Damme evolueerde van chef-patissier naar een technisch hoogstaande en erg creatieve topchef. Met zijn lunchrestaurant Het Gebaar in Antwerpen kreeg hij in 2009 de titel van ‘Chef van het Jaar’ van Gault&Millau en een jaar later ontving hij een eerste Michelinster. De ultieme bekroning kwam er in 2017, toen hij op de Best Chefs Awards werd uitgeroepen tot ‘Best Pastry Chef of the World’. Ondertussen is hij ook het creatieve brein van Désirée, de vernieuwde versie van het Antwerpse icoon Désiré de Lille.

Snackmasters at Home

Meteen na de aflevering maakt Loïc Van Impe thuis-versies van de snacks in de VTM GO Exclusive Snackmasters at Home. Het worden leuke, korte recepten die voor iedereen haalbaar zijn. De afleveringen van Snackmasters at Home zijn meteen na elke aflevering van Snackmasters te bekijken op VTM GO.

De afleveringen van Snackmasters zijn ook te (her)bekijken op VTM GO .