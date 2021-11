Rode Neuzen Dag On Tour stuurt gigantische Rode Neus op pad door heel Vlaanderen voor een week vol muziek en verrassende activiteiten

Van 20 tot en met 25 november doorkruist Rode Neuzen Dag On Tour heel Vlaanderen. Op de 12 locaties waar de gigantische Rode Neus halt houdt, valt er heel wat te beleven en is het publiek welkom. Het startschot wordt gegeven bij de finale van Belgium’s Got Talent op vrijdag 19 november, waar De Rode Neus feestelijk op pad wordt gestuurd naar de eerste locatie. De Rode Neuzen Dag On Tour start dan officieel op zaterdag 20 november om 7u in Roeselare.

In elke stad zijn er unieke activiteiten, gaande van film, sportieve activiteiten tot muzikaal vuurwerk. Heel wat artiesten tekenen present voor een optreden in één van de steden: zo zorgt Sean Dhondt voor een spectaculaire circusshow in Sint-Niklaas en brengt dj Dimitri Wouters in Aalst enkele collega’s mee om een heuse Rode Neuzen Dag Party te bouwen. In Tienen tekenen Get Ready! en 2 Fabiola voor ambiance bij ‘Tienen om te Zien’ en is het publiek welkom voor een après-skiset met echte sneeuw. Metejoor en Cookies And Cream ontmoeten je graag voor een rooftop concert in Wijnegem Shopping Center, en in Erperheide in Peer neemt Regi de Walk On Water party wel heel erg letterlijk met een spetterend concert in Aqua Mundo. Tickets voor deze events zijn beschikbaar via rodeneuzendagontour.be

Bekijk hier de clip:

Qmusic, HLN en VTM brengen tijdens de tourweek dagelijks verslag uit van alles wat er speelt rond Rode Neuzen Dag. Partner Belfius zorgt dan weer voor een sportieve Bike Challenge op elke locatie.

De hele tour en alle activiteiten daarrond zullen ook de hele week live te volgen zijn via HLN LIVE, van begin tot einde, en Qmusic zal uitpakken met een aangepaste programmatie: 'De Rode Neuzen Dag Playlist'. De radiozender stelt de hele week zijn playlist te koop. Luisteraars kunnen via sms een verzoeknummer aanvragen voor €1 en zo Rode Neuzen Dag steunen. De Rode Neuzen Dag Playlist loopt op Qmusic tijdens het startweekend van de Rode Neuzen Dag On Tour van 7u tot 18u, en van maandag tot en met donderdag van 6u tot middernacht.

Op elke locatie waar de Rode Neuzen Dag On Tour halt houdt, kan het publiek ook gratis langskomen om de sfeer vanop de eerste rij mee te beleven. Het publiek is welkom op de ochtendlocaties vanaf 7u tot 10u en op de namiddaglocaties vanaf 16u tot 19u.

De gigantische Rode Neus, die blikvanger is van deze tour, poseert graag voor selfies. Belfius daagt sportieve fietsers uit om zoveel mogelijk kilometers af te leggen voor het goede doel. Uiteraard kan je ook de Rode Neuzen Pin of Sjaal kopen, en de scheurkalender van Qmusic dj Dorothee Dauwe waarvan de opbrengst naar Rode Neuzen Dag gaat. HLN zorgt voor een leuke wedstrijd waarbij je kan raden hoeveel rode neuzen er in de HLN-kubus zitten. VTM-gezichten Julie Van den Steen en Laura Tesoro en Qmusic dj Vincent Fierens zetten afwisselend dagelijks een aantal initiatieven ‘live’ in de kijker in de mobiele Rode Neuzen Dag studio. Al wie een actie via rodeneuzendag.be registreert, maakt kans om de actie ter plaatse toe te lichten via de livestream van HLN of op Qmusic.

De laatste fysieke stopplaats van de Rode Neuzen Dag On Tour is voorzien op 25 november in Antwerpen.

Tijdens Rode Neuzen Dag op 26 november is het een hele dag lang feest. Qmusic zendt als apotheose - na een week boordevol acties en verzoekjes - 10 uur lang ‘De Rode Neuzen Dag Playlist - 10 uur live muziek’ uit. De band van Hans Francken ontvangt 10 uur lang heel muzikaal Vlaanderen in de Qmusic studio voor een muzikale live marathon. Volg het ook live via Qmusic.be en de Q-app, HLN LIVE en VTM. Om 20u40 start de Liefde Voor Muziek Special bij VTM vol bijzondere verhalen en fantastische muziek. Daarna wordt het eindresultaat van alle Rode Neuzen Dag-acties live bekendgemaakt bij VTM.

De volledige planning per locatie staat op rodeneuzendagontour.be . Rode Neuzen Dag is een initiatief van VTM, HLN, Qmusic en Belfius. Wie een actie wil organiseren of een gift wil doen kan hiervoor terecht op rodeneuzendag.be