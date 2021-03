Rode Duivels opnieuw in actie in eerste drie kwalificatiewedstrijden voor WK 2022

© Belga

Vanaf morgen, woensdag 24 maart, is er weer duivels goed voetbal bij VTM. De Rode Duivels maken zich op voor hun eerste drie kwalificatiewedstrijden voor het Wereldkampioenschap van 2022. Morgen, woensdag 24 maart, staat het elftal tegenover Wales in het King Power at Den Dreef Stadium in Leuven. Nu zaterdag 27 maart gaan Kevin De Bruyne en co. voor de overwinning tegen Tsjechië in het Sinobo Stadium in Praag. En de derde kwalificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland staat volgende week op dinsdag 30 maart gepland, opnieuw in Leuven.

Tijdens deze drie wedstrijden neemt Stef Wauters, samen met vaste analisten Marc Degryse en Jan Mulder, plaats in de studio van ‘Vandaag is Rood’. Elke keer schuift er ook een derde voetbalkenner mee aan. Morgen, woensdag 24 maart, is dat voormalig Rode Duivel Jan Ceulemans. Nu zaterdag 27 maart komt Zulte Waregem-speler Olivier Deschacht langs. En op dinsdag 30 maart is Nicolas Lombaerts, die vorig jaar nog afscheid nam van het profvoetbal, te gast. De drie wedstrijden van de Rode Duivels zijn die dagen vanaf 20.25 live te volgen bij VTM en op HLN.be.

Stef Wauters: "We hebben ons de afgelopen maanden goed geamuseerd met de UEFA Nations League, maar nu wordt het nog iéts belangrijker: drie kwalificatiematchen voor het WK van volgend jaar. En die matchen zijn ook nog eens cruciaal in de voorbereiding op het EK in juni en juli. Veel stof om over te praten dus met Jan en Marc, en telkens een derde voetbalgast. Het wordt spannend én gezellig!"