Rode Duivels Courtois, Mertens, Hazard, Witsel, Lukaku en Tielemans schuiven exclusief aan tafel in ‘Deviltime’ bij VTM

Morgen, woensdag 2 juni om 20.40, strijkt VTM neer in het basiskamp van de Rode Duivels in Tubeke voor de special ‘Deviltime! Exclusief aan tafel met de Duivels’. En dat mag letterlijk genomen worden want hosts Stef Wauters en Jan Mulder ontvangen maar liefst zes kopstukken uit het team: Thibaut Courtois, Dries Mertens, Eden Hazard, Axel Witsel, Romelu Lukaku en Youri Tielemans. Ook bondscoach Roberto Martínez is één van de gasten die mee aan tafel schuift om samen vooruit te blikken op het EK. Speciaal is dat de zes spelers van aan het hotel naar de set worden gebracht door niemand minder dan Jean-Marie Pfaff. Onderweg krijgen ze van hem, als vertegenwoordiger van de generatie Rode Duivels die in 1980 de finale van het EK haalde, nog wat nuttige tips mee.

Jean-Marie Pfaff: “Voor ons was een finaleplek in de jaren 80 dé bekroning van een lange periode ernaartoe werken. Dat is voor deze generatie Duivels ook het geval, maar het verschil is dat er bij ons niets verwacht werd. Het was al een wonder dat we de finale hebben gehaald. De huidige generatie speelt bij topclubs dus ik ben er, samen met heel Vlaanderen, rotsvast van overtuigd dat de Rode Duivels de finale van het EK kunnen halen. En dan kan alles! Mijn belangrijkste advies voor het elftal is: kijk naar jezelf en speel met verstand.”

Guga Baúl onthult keukengeheimen van de Rode Duivels

Tijdens de special onthult Guga Baúl ook enkele goed bewaarde keukengeheimen van de Rode Duivels. Samen met topchef Bartel Dewulf bezoekt Guga de bioboerderij ‘Le Monde Des Milles Couleurs’, één van de leveranciers tijdens het EK. Chef Bartel selecteert er eigenhandig het kraakverse krachtvoer dat quasi rechtstreeks uit de West-Vlaamse grond op het bord van de spelers zal belanden. In de keuken van het basecamp in Tubeke staat er dag en nacht een uitgebreide equipe klaar om de spelers te voorzien van evenwichtige, gevarieerde en verse sportvoeding. Geen grootkeuken, take-away of diepvries want op hun bord is alleen het allerbeste goed genoeg voor de Rode Duivels.

Twee interlands op donderdag 3 en zondag 6 juni om 20.25 bij VTM

De special ‘Deviltime! Exclusief aan tafel met de Duivels’ is te zien als opwarmer van de vriendschappelijke wedstrijd tussen België en Griekenland op donderdag 3 juni om 20.25 bij VTM. Op zondag 6 juni om 20.25 komen de Rode Duivels opnieuw in actie tijdens de vriendschappelijke wedstrijd tegen Kroatië. Voor deze twee matchen neemt Stef Wauters plaats in de studio om samen met de kijkers en analisten Jan Mulder en Marc Degryse te supporteren voor de nationale trots. Op donderdag schuift ook ex-Rode Duivel Timmy Simons mee aan en op zondag Bart Goor.