Robbe kiest voluit voor Branko, Jimmy vertrekt in tranen bij melkveeboerin Sanne

VLNR: Branko en Robbe

“Ja ‘t is van dat he, ik heb het zitten”, biechtte melkveeboer Robbe (29) op zondagavond 21 april aan Dina Tersago op in Boer zkt Vrouw, nog voor ze goed en wel een voet op zijn boerderij in Zweden had gezet. De immer goedlachse melkveeboer heeft vlinders voor de 6 jaar jongere Branko. Een kus was al geschied, restte enkel nog de moeilijke opdracht Limburger Joffrey huiswaarts te sturen. Die nam zijn exit gelukkig goed op, al deed die hem veel verdriet. Uitverkorene Branko voelde zich na het keuzemoment naar eigen zeggen “100 kilo lichter”. “Nu kan ons avontuur écht beginnen. We kijken er enorm naar uit om met ons twee te zijn”, klonk het bij de lovebirds die vanaf nu het mooie Zweedse kot voor zich alleen hebben. Op de cameraploeg na dan toch.

Bekijk hier het keuzemoment van Robbe:

Ook in Bocholt moesten er koffers gepakt worden, en het werden die van de supersympathieke Jimmy, die dol was op melkveeboerin Sanne (33). En dat liet hij misschien iets te hard merken naar haar zin… “Je hebt heel hard je best gedaan maar op dit moment kan ik je nog niet beantwoorden. Het benauwt mij een beetje”, klonk het bij de voorzichtige melkveeboerin. Jimmy begreep Sannes keuze, maar was er het hart van in.

Bekijk hier het keuzemoment van Sanne:

VLNR: Boris, Sanne en Robin

Aan melkveeboeren en keuzemomenten geen gebrek in deze achtste aflevering van Boer zkt Vrouw, want ook de 27-jarige Michiel uit Geraardsbergen, stond voor een - niet zo moeilijke - keuze. Hij mocht een 24 uurs-date met zichzelf cadeau doen aan Anouchka, Rune of Kato. Zonder twijfelen koos hij voor de stillere Anouchka, in de hoop dat ze zich wat meer zou openstellen. Met succes: tijdens een gezellig etentje ‘s avonds, besefte de 23-jarige Leuvense die een moeilijke jeugd kende en ook haar hart al enkele keren gebroken zag, dat het ook anders kan. De oprechte en gevoelige Michiel raakte haar tot in het diepst van haar ziel.

Of dit het begin van iets moois is voor de twee? Dat ontdek je in de negende aflevering van Boer zkt Vrouw, op zondag 28 april om 19u55 bij VTM.

