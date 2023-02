Reunited: Dina Tersago verwelkomt Bart en Béa in de jury van Huis Gemaakt

Huis Gemaakt komt terug, met een splinternieuwe jury: Cerina Marchetta krijgt het gezelschap van niemand minder dan Bart Appeltans en Béa Vandendael. Zij is de bekendste vastgoedexpert van het land, hij de populairste interieurarchitect. Samen met Cerina zetten ze binnenkort hun schouders onder het nieuwe seizoen van Huis Gemaakt. Cerina, Bart en Béa zullen daarin jonge koppels coachen en beoordelen bij de verbouwing van hun droomhuis. Een droomhuis dat ze aan het einde van de rit gewoon ook kunnen winnen.

Bekijk de aankondigingsvideo hier:

Bart en Béa zorgen met hun komst voor een frisse wind in de jury van Huis Gemaakt. En ook voor een blij weerzien met hun maatje Dina Tersago. Vastgoedexpert Béa Vandendael kent de huizenmarkt als haar broekzak en zal de jonge koppels helpen om hun pand naar een hoger niveau te tillen en zo een meerwaarde te creëren. Bart Appeltans loopt over van creativiteit en wil de kandidaten inspireren bij hun interieurkeuzes. Hij zal hen met raad en daad bijstaan om een interieur samen te stellen dat zowel bij hun persoonlijkheid als bij het pand past.

Béa Vandendael, vastgoedexpert voor ERA: “Dit is waarschijnlijk voor velen een verrassing, maar dit jaar ben ik toch terug te zien in jullie huiskamers. Ik heb namelijk een super leuke opportuniteit gekregen en zal dit seizoen een rol als jurylid voor het televisieprogramma Huis Gemaakt opnemen. Een rol die beter combineerbaar is met mijn huidige job als vastgoedexepert bij ERA. Samen met Bart, Cerina en Dina kijk ik echt enorm uit naar dit nieuwe avontuur! Hopelijk volgen jullie alles mee, graag tot binnenkort!”

Bart Appeltans, interieurarchitect: “Ik moedig iedereen aan om deel te nemen aan Huis Gemaakt! Dit jaar zal ik alle koppels coachen om hun creativiteit naar een zo hoog mogelijk niveau te krijgen, we willen topinterieurs zien! We leggen de lat dus absoluut weer een trapje hoger. Ik verwacht van de koppels dat ze echte interieurparels gaan creëren. Dat ik jonge mensen daarbij kan coachen en hen ten volle kan inspireren vind ik super. Zeker als ze dan ook nog eens hun eigen droomhuis kunnen winnen!”

Cerina Marchetta, aannemer: “Ik heb bijzonder veel zin om met deze twee kleppers het nieuwe seizoen van Huis Gemaakt in te vliegen. We hebben elkaar ondertussen al ontmoet en het klikt helemaal. Bart en ik, we go way back, want we hebben nog samen in de klas gezeten. Dat komt dus helemaal goed. Benieuwd welke koppels dit seizoen hun kans op een droomhuis zullen wagen!”

In het nieuwe seizoen van Huis Gemaakt geeft Dina Tersago opnieuw één jong koppel het cadeau dat hun leven compleet zal veranderen: een eigen huis. Voor die prijs moeten de koppels wel iets over hebben. Dag en nacht leveren ze bloed, zweet en tranen om een leegstaand pand in Antwerpen, Aalst of Hasselt te verbouwen tot een droomhuis. Compleet van slaapkamer tot badkamer of keuken. Welk koppel krijgt aan het einde van de rit zijn eigen droomhuis cadeau en hoeft nooit een lening af te betalen?

Het nieuwe seizoen van Huis Gemaakt is momenteel in volle voorbereiding. Jonge koppels die zich willen inschrijven kunnen dat nog steeds doen via vtm.be. Wanneer de uitzendingen bij VTM te zien zullen zijn, wordt later bekendgemaakt.

