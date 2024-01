Reporter Camille Vanuxem krijgt exclusieve blik achter de schermen bij een drugsdealer in nieuwe VTM GO-reeks ‘NO CAP: Good Trip, Bad Trip’

Vanaf vandaag neemt de jonge reporter Camille Vanuxem de VTM GO-kijkers mee op een intrigerende reis door de wereld van drugs in het derde seizoen van NO CAP. Met indrukwekkende kijkcijfers van 90.000 unieke kijkers per aflevering tijdens de eerste twee seizoenen op VTM GO, richt Camille haar aandacht nu op de hedendaagse beleving van het drugsgebruik bij jongeren. In NO CAP: Good Trip, Bad Trip stelt Camille scherpe vragen over hoe de jongere generatie aankijkt tegen het gebruik van drugs. Heerst er nog steeds een taboe, of is drugs alomtegenwoordig geworden? Camille gaat undercover op zoek naar antwoorden. Hoe gemakkelijk geraak je aan drugs en wat is de schaduwzijde ervan? De reeks belooft een onthullende en diepgaande kijk op een maatschappelijk relevant én actueel onderwerp.

Camille Vanuxem: “Drugs zijn iets van alle tijden, maar hoe zit dat met Gen Z? Tegenwoordig kent iedereen wel iemand die al eens ‘iets’ geprobeerd heeft. Over welke drugs gaat het dan? Kan het met mate? En wanneer ga je écht te ver? In NO CAP: Good Trip, Bad Trip duik ik dieper in de wereld van drugs, een milieu dat de aandacht eigenlijk liever niet opzoekt. Tijdens mijn zoektocht beland ik op allerlei plekken: van rave parties en afkickcentra, tot zelfs bij een dealer thuis. Ik ontdek wat de nieuwste en populairste designerdrugs zijn, maar praat ook met leeftijdsgenoten wiens levens volledig verwoest zijn door het drugsgebruik. In de mysterieuze wereld van drugs vervagen de lijnen tussen plezier en gevaar heel snel.”

De jonge reporter zoekt het uit met getuigenissen van zowel gebruikers als dealers en laat ook haar peers aan het woord over hun kijk op drugs. Ze duikt in de nachtelijke rave parties in het gezelschap van vrienden die hun grenzen aftasten en een pil nemen. In de levendige scene van de Gentse Overpoort probeert ze drugs te kopen en zo de schaduwzijde van het ondergrondse circuit te onthullen. En met ongekende moed ondergaat ze zelf een MDMA-therapie in Nederland. Camille neemt het heft volledig in eigen handen en graaft dieper in de wereld van drugs en de mogelijke risico’s die ermee gepaard gaan.

Tijdens haar gedurfde onderzoek heeft Camille het vertrouwen kunnen winnen van een dealer die haar een exclusief kijkje geeft in de wereld van drugs. Van MDMA en ketamine tot mefi en XTC, de dealer toont haar hoe hij de drugs verwerkt en tot bij zijn klanten brengt. “Aan goede klanten, probeer ik echt een mooie kristal te geven”, klinkt het. “Zo krijgen ze kwaliteit en een volle gram.”

Bekijk hier de preview:

NO CAP: Good Trip, Bad Trip is vanaf nu beschikbaar op VTM GO.

Niet voor publicatie :

De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be of foto.dpgmedia.be.

​De preview kan je overnemen via deze embedcode: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/423185?automute=true&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>