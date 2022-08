Renoveren of saboteren en een bezoek van interieurstyliste Anne-Catherine in Vakantiehuis For Life

Vorige week sleepten Mats & Lobke het bouwvoordeel in de wacht na een uitputtende game op en naast de Ourthe. De andere 4 duo’s kregen allen een bouwnadeel aangesmeerd. Zij moeten komende maandag 12 uur lang van chalet ruilen met een ander duo én de verbouwingen daar verderzetten. Spelen de duo’s het eerlijk en slaan ze aan het renoveren of scherpen ze de concurrentie aan en gooien ze het op saboteren? Met het einde van de verbouwingen in zicht, is het ideale moment aangebroken om de wilde interieurideeën van de duo’s voor te leggen aan een smaakvolle interieurexperte én het derde jurylid van dienst Anne-Catherine Gerets (uit Antwerpen).

Dat Mats & Lobke konden ontsnappen aan de ‘chaletruil’ vinden ze alvast een grote opluchting. “Ik heb mijn eigen visie en als iemand anders zich zou moeien, zou ik het wellicht sneller afbreken dan dat ik het zou laten staan”, lacht Mats. Al hebben de andere duo’s er goede hoop in dat hun takenlijstje afgewerkt zal worden door de concurrentie. “Ik voel mij echt verantwoordelijk. Het zou erg zijn als er dubbel werk moet gebeuren en als ze alles er terug moeten uithalen”, vertelt Asma. Na een flinke dag werken voor een ander keren de duo’s terug richting hun eigen chalet om de stand van zaken op te meten. En daarbij valt er Sophie & Anke meteen iets op…

Er vallen deze week ook belangrijke punten te verdienen want derde jurylid Anne-Catherine maakt haar opwachting. Anne-Catherine Gerets is interieurstyliste en oprichtster van Clo Clo. Daarnaast is ze de trotse eigenaar van interieurwinkel Tillborg, werkte ze als freelance redactrice voor het interieurmagazine vtwonen en bracht ze ondertussen reeds twee boeken uit. “Ik ga letten op alles wat te maken heeft met interieur: de keuze van de meubels, de kleuren en de sfeer natuurlijk”, vertelt Anne-Catherine. Sophie, zelf studente interieurvormgeving, legt de lat alvast erg hoog en kan haar stress nauwelijks de baas: “Dit is het belangrijkste jurybezoek tot nu toe. We willen wel echt de beste punten. Ik stop met studeren als het niet goed is”, lacht ze. En ook Laura & Junior voelen de spanning stijgen: “We zitten in de laatste rechte lijn en het is nu ieder voor zich.” Wanneer de inspectieronde erop zit, verzamelt Julie iedereen voor het verdict én de punten. En met die punten is niet iedereen even blij.

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

De afleveringen van Vakantiehuis For Life zijn ook te (her)bekijken op VTM GO .

Niet voor publicatie:

​ De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be of foto.dpgmedia.be.

Bovenstaande video is over te nemen via deze embedcode: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/320815?automute=true&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>